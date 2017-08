Cierre de campaña de 1País: “Volvemos a pedir una oportunidad para transformarle la realidad a la gente”

El frente 1País concretó esta noche, ante un colmado local partidario de avenida Belgrano 956, el acto de cierre de campaña de las PASO. “Merecemos vivir en un Tres Arroyos mucho mejor y más integrado. Volvemos a pedir una oportunidad para transformarle la realidad a la gente”, se remarcó a la hora de los discursos.

Los oradores fueron el diputado provincial Pablo Garate y el concejal Julio Federico, quienes buscan renovar sus bancas y agradecieron “mucho el apoyo y acompañamiento de los vecinos que nos abrieron sus puertas, fundamentalmente a los chicos de nuestro espacio que más caminaron, y a las instituciones que también nos recibieron hasta el último día para saber qué es lo que pensamos sobre la ciudad y el distrito”.

Sobre quien encabeza la lista, recordó que “el “Pity” en todo el año y medio de concejal ya venía caminando y recorriendo cada uno de los barrios”.

El legislador les dijo a los presentes que “ustedes son parte de la fuerza que tenemos día a día para seguir” mientras que sobre el equipo de trabajo expresó que “hay gente que nunca participó en política y que se involucró, puso entusiasmo y alegría, e hizo un gran esfuerzo en beneficio de que todos podamos vivir un poco mejor”. Asimismo, destacó el apoyo de las familias de los precandidatos.

“Les pedimos una oportunidad de nuevo, aceptamos el compromiso y decidimos hacernos cargo de la responsabilidad que en algún momento ya se nos dio. Estamos convencidos y sabemos que todo no se puede resolver o arreglar en este 2017”, manifestó al tiempo que advirtió que “nos podemos equivocar, por eso les pedimos a los que están acá que nos ayuden y a quienes nos escuchen que vuelvan a confiar en nosotros y nos dé una gran oportunidad”.

“Merecemos vivir en un Tres Arroyos mucho mejor y más integrado, con oportunidades para todos, con más seguridad y calles en mejores estado, no solo repavimentadas para las elecciones”, disparó.

Finalmente, aseguró que “el domingo tenemos la oportunidad de empezar a pensar en un país unido en el que no se nos divida, en el que el que piensa diferente no sea nuestro enemigo, en el que todos podemos aportar y que es necesario dialogar y no agredir. Los convocamos a que no solo nos acompañen a nosotros sino a que volvamos a recuperar el espíritu de nación”.

“Nos van encontrar siempre trabajando”

En tanto, Federico hizo hincapié “en los buenos vecinos que decidieron acompañarme en la lista y participar en la política para poder transformarle la realidad a la gente, y ese es nuestro compromiso”.

“Se puede ganar o perder pero a nosotros nos van a encontrar siempre trabajando porque sabemos que muchos vecinos no las están pasando bien. El político debe estar cerca de la gente, eso se ha perdido y es fundamental que a lo recuperemos. La gente nos pide que se la escuche todo el año no solo en campaña y ahí es donde nosotros debemos estar cerca y responder”, concluyó.