Cierre de campaña del MV: “Queremos mantener esas cinco bancas para que el crecimiento de Tres Arroyos no se frene”

Luego de que el Movimiento Vecinal realizará desde las 8 de la mañana su cierre de campaña itinerante de cara a las Primarias del próximo domingo, el intendente Carlos Sánchez, brindó una conferencia de prensa donde destacó todas las obras que se están realizando y el crecimiento de Tres Arroyos.

En primer lugar, agradeció al Presidente del Movimiento Vecinal, Ricardo Ravella, quien organizó la recorrida por las distintas obras como el desagüe pluvial en la Av. Almafuerte, cordón cuneta en distintos barrios, como en Solidaridad o Villa Italia, la Av. Belgrano con la obra del pavimento seco, la rotonda de las avenidas Moreno y Libertad y también en el Club Unión. Además estuvieron en el Parque Cabañas y en la planta de separación de Residuos, el Colegio San José que con el fondo educativo se está realizando un SUM, la obra que se está llevando en el Polideportivo, la ampliación de maternidad del hospital, entre otras.

“Creo que es una recorrida donde nos demuestra que Tres Arroyos está teniendo una pujanza y una actividad en lo que hace a obra pública, en lo que hace a salud”, expresó Sánchez, y agregó: “En todos los aspectos hemos puesto una mirada y un esfuerzo y estamos ejecutando obras en lo que hacen a la educación, lo que hace al medio ambiente, a la salud, a la obra pública en sí, algunas cuadras de cloaca, es como que Tres Arroyos no para, como que Tres Arroyos esta cada día más pujante y más creativo para poder seguir pensando con mucha esperanza en el futuro”.

Además aseguró: “Las obras son para la gente. Eso nos permite mirar el futuro con optimismo, nos permite mirar un futuro donde podamos creer que nuestra juventud, que nuestros niños, nuestros nietos, van a tener un lugar donde desarrollarse y donde pasar una vida digna. La mirada del municipio y del Estado está muy comprometida con el crecimiento y el trabajo”.

“Este domingo vamos a juntar gente joven que va a seguir trabajando en el Concejo Deliberante, gente con experiencia, eso hace a un equipo de trabajo que me enorgullece y quisiera que sigamos así por el bien de todos los tresarroyenses”, finalizó.

Luego tomó la palabra, Francisco Aramberri, primer precandidato a concejal, quien manifestó: “Este recorrido demuestra lo que es esta gestión, que se viene haciendo y todo lo que tenemos para hacer porque seguramente tenemos muchos proyectos”.

“Seguramente la gente está convencida que la mejor opción es el Movimiento Vecinal para este domingo y creo que el crecimiento en estos últimos años ha demostrado que lo más importante, lo que nos preocupa es la vida del vecino del partido de Tres Arroyos. Las localidades han sido una prioridad es esta gestión del Intendente Carlos Sánchez y lo ha demostrado, el crecimiento que han tenido las localidades en los últimos años ha sido muy bueno, entonces nosotros desde el Concejo Deliberante queremos mantener esas cinco bancas que ponemos en juego, pero no por tener una mayoría como se dice, sino para que esta gestión no se frenen, que no se frene el crecimiento de Tres Arroyos”, concluyó Aramberri.