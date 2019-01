Cinema All’aperto en la Sociedad Italiana

El miércoles 23, los integrantes del Grupo de Cultura de la Sociedad Italiana invitan a otro encuentro para disfrutar del cine italiano en “Cinema All’aperto”, ya que si el clima lo permite, la proyección se realizará en el patio para disfrutar del aire libre (en caso de lluvia o baja temperatura, se proyecta dentro del salón).

En esta oportunidad, se seleccionó la comedia de 2017 “Beata ignoranza”, en la que Massimiliano Bruno afronta con ironía el tema del cambio de las relaciones humanas en la era de Internet con Marco Giallini y Alessandro Gassman como protagonistas.

En la trama se enfrentan Ernesto y Filippo, dos profesores de secundaria que no pueden ser más diferentes. Filippo es un hombre alegre, liberal y seductor que se pasa el día en las redes sociales. En cambio, Ernesto es un hombre culto, chapado a la antigua que no tiene ni ordenador, aún tiene un teléfono móvil de primera generación y sus métodos de enseñanza son muy tradicionales. Son amigos desde niños, pero una pelea y un asunto sentimental pendiente los mantiene alejados, hasta que el destino interviene y se encuentran dando clase en la misma escuela. Sus puntos de vista opuestos les conducen inevitablemente a un nuevo choque.

La cita comienza con un aperitivo a las 21 y luego se proyecta el film en idioma italiano con subtítulos en español, en Avda. Moreno 137 con entrada a $ 100 para socios y a $ 120 para no asociados.