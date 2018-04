Circulan audios que aseguran que Sánchez amenazó a la familia Oliva con no poder retirar el cuerpo de Andrea de la morgue. La familia lo desmintió

Días pasados comenzaron a circular dos audios de WhatsApp, en los que una mujer que se presenta con su nombre de pila y que sería una operadora social con cercanía a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, denuncia que el Intendente Carlos Sánchez habría pedido a la familia Oliva que asegurara la presencia de un médico en Reta, porque de lo contrario no los dejaría retirar el cuerpo de Andrea Oliva de la morgue. Estas apreciaciones fueron desmentidas categóricamente por el viudo de la misma.

No es un dato menor, que la mujer de los audios en cuestión, conocida como María Teresa Magnetti, en octubre del año pasado fue recibida por el Presidente Mauricio Macri y la Ministra de Desarrollo Social de la Nación Carolina Standley junto a otras mujeres en la Casa Rosada y que incluso hasta se la menciona en notas periodísticas como representante de la organización Rayitos de Sol de Reta, labor social que hasta el momento se desconoce en el lugar.

Los audios a los que se hace referencia, serían dirigidos a una persona llamada Gustavo, y dicen lo siguiente en primera instancia: “Hola Gustavo. Mira que ya se están encargando el Ministro de Provincia en Salud. Ya están enterados de todo el tema”. Luego Magnetti, en una segunda oportunidad se comunica con la misma persona y asegura: “Hola Gustavo, escúchame. Yo ya acá tuve respuesta. Respuesta hasta de la Ministra de Nación, Ministro de Provincia. Me llamó el Ministro de Salud que le mandé diciendo que ya se presentó Sánchez, y le dijo al marido de Andrea que dijera que ahí había médico, y le dije que este hombre tuvo que poner abogado porque sino, no le dejaban retirar el cuerpo, así que ya se comunicaron ellos. Por lo menos ya están avisados de todo, porque Sánchez le dijo que dijera que había médico, porque si no, no le deja sacar el cuerpo de la morgue y Oliva tuvo que poner abogado. Asique, ellos ya saben todo. Hoy me llamó el Ministro de acá de Tres Arroyos, el de salud que van a estar llamando, pero ya están actuando ellos, asique tranquiliza a la familia y ya con esto a mí me parece que les dije que no tuve ninguna respuesta. También se lo dije al Ministro de Salud; le dije que no tuve ninguna respuesta de Meo Guzmán. Me preguntó si había hablado con Laurita Aprile, le dije que no; que había hablado con Matías Meo Guzmán para que esté al tanto de lo que estaba pasando. El domingo se lo dije a Carolina Standley, lo mismo se lo dije a Santiago López Medrano. Ahora me llamó a mi celular el Ministro de Salud, esta no se la van a llevar de arriba. Gustavo teneme al tanto”, asegura Magnetti durante el mensaje de voz.

Cabe aclarar, que LU24 se comunicó con Florencio Oliva, marido de Andrea, la mujer fallecida días pasados en la localidad mencionada y aclaró que en ningún momento tuvo contacto con el Jefe Comunal, Carlos Sánchez.

“No me entrevisté con Sánchez en ningún momento. No tuve ningún contacto con él. Ayer me enteré de los audios. Nunca se quiso meter la política en esto que lamentablemente es una desgracia, pero nunca tuve contacto con él”, sostuvo.

Oliva aseguró que vive en Reta desde hace 29 años, “me dedico al rubro de la construcción”.

“Me gustaría que se arregle el tema en la sala, la política es aparte. Yo solo quiero que no pase más nada. Yo no pido la cabeza de nadie. No recibí, ni lo pedí asesoramiento legal”, aclaró.