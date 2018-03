Cittadino: “el SAME aportará a mejoras que el Hospital está implementando”

La edil vecinalista Claudia Cittadino aseguró que la llegada del SAME, que se discutirá mañana en sesión extraordinaria en el Concejo con el seguro acompañamiento además del bloque de Cambiemos, “sumará en principio dos ambulancias nuevas equipadas, que es un recurso siempre necesario, y aportará capacitación y mejoras en el servicio de Emergencias que el Hospital ya comenzó a implementar, a raíz de los comentarios negativos que percibimos por parte de la gente”.

“La demanda se ha complejizado, hay situaciones en las que el servicio de emergencias privadas no responde, la gente recurre al 107 porque muchas mutuales no atienden este tipo de demanda, de manera que el Hospital ya se enfrentaba a la situación de mejorar el sistema y esto viene a hacer un aporte en este sentido. Las ambulancias vienen en un combo con capacitación, fondos durante tres años, y entendemos que es importante contar con esto”, indicó Cittadino.