Cittadino: “Vittal cobra por traslados desde las localidades que cubre en realidad el Municipio”

La concejala vecinalista Claudia Cittadino advirtió que aún no hubo respuestas de PAMI por los reclamos en cuanto al servicio que presta la empresa Vittal, y aseguró que “aunque se ha mejorado un poco en las prestaciones, sabemos que algunos problemas todavía persisten”. En este sentido, sostuvo además que “Vittal sigue cobrando por el traslado de pacientes de las localidades pero no presta el servicio, que es absorbido por el Centro Municipal de Salud sin percibir pago alguno por esto. Es más, se le ofreció al Hospital una suma menor a la que cobra Vittal por un servicio que no presta”.

“Recordemos que en su momento se lo citó desde el Concejo al titular de PAMI local, Carlos Rodera, que en un acto de ‘sincericidio’ admitió por una nota que no lo autorizaban a reunirse con nosotros. Tenemos entendido además que hubo contacto entre las autoridades de Salud locales y la gente de Vittal en Tres Arroyos, justamente cuando se hizo esta propuesta de pago por la cobertura de las localidades, pero no se registraron grandes avances. Por eso sigue, tanto para los afiliados de la ciudad como para los que viven en el resto del distrito, dando respuesta el Hospital a sus requerimientos”, dijo la edil, quien anticipó que en la próxima reunión de la Comisión de Salud impulsará un nuevo pedido sobre este tema a PAMI.