Claromecó: El Monumento a la Madre tiene mucho para decir

Cecilia y Rocío, vecinas de Claromecó intervinieron el Monumento a la Madre que se encuentra en la Plaza Piedra Buena, colocando distintas consignas, “porque este tiene mucho para decir, y hoy, en su día, rompió el silencio: Por mí, por vos, por las que ya no tienen voz. Feliz día. Seamos libres. No nos callemos”.

“Esta intervención tiene que ver con des-romantizar la idea de madre. La idealización del rol materno genera fuertes estereotipos con los que las mujeres nos vemos empujadas a cumplir. Esto restringe nuestra libertad y genera frustraciones. Queremos crear conciencia de que no hay un solo modo de ser madre así como no hay un solo modo de ser mujer. Y que en cada madre hay una mujer que quiere seguir existiendo como tal, con todo lo que eso implica.”, manifestaron a LU 24.

“Esa idea romántica de la mamá-ángel, la que todo lo da sin dejar nada para sí misma, la maternidad como un apostolado y un destino inexorable para todas las mujeres no es inocente. Cada mujer debería ser libre de elegir si quiere ser madre y de crear su propia forma de maternar sin que la sociedad la esté juzgando o condicionando”, afirman.

Fabiana, Daniela, Nair y Florencia

“Esto también lo hicimos pensando en aquellas madres que hoy no pueden ver crecer a sus hijos porque fueron víctimas de femicidios. Pensamos en Fabiana Suita y en Daniela Torres, así como recordamos a Nair Mustafá y a Florencia Cuevas que no llegaron a decidir si querían o no ser madres”, sostienen.

Equidad de género

“Pensamos que la sociedad debe avanzar hacia un modelo de equidad de género. No se trata de que las mujeres ocupemos el lugar de los hombres. La cuestión es que dejen de existir espacios "de hombres" y "de mujeres". Que cada persona pueda realizarse en la vida más allá de su género o su orientación sexual”, relatan.

“Los hechos de los últimos días a nivel local y nacional nos han movilizado mucho. La violencia machista no sólo golpea a la mujer víctima sino que daña a toda la sociedad”, afirman.

“Elegimos el Día de la Madre para comunicar esto porque somos madres y queremos una sociedad con equidad para nuestros hijos”, concluyen.