Claromecó: el temporal no produjo daños mayores en la villa balnearia

Diversos lugares turísticos de la costa atlántica como Pinamar, Villa Gessell y la propia Mar del Plata sufrieron serias consecuencias a raíz de los fuertes vientos que incluso generaron trombas marinas en Pinamar, por lo que el intendente de esa ciudad, Martín Yeza dijera a los turistas y residentes que no salieran de sus domicilios ante la presencia de trombas marinas que devastaron uno de los balnearios.

El temporal, en Claromecó, disminuyó en horas de la tarde, el viento calmó y continuaba la llovizna y el mal tiempo. También, como forma preventiva, se decidió cerrar el vivero.

El delegado director del Organismo Descentralizado de Claromecó, Carlos Ávila, habló con LU 24 y se refirió al anegamiento de las calles: “La realidad es que donde hicimos unos paliativos como los drenajes de la calles 32 y 21 y 34 y 17 funcionaron muy bien, después tuvimos sobre el día secando la laguna que se hace en 30 y 27 con bomba, lo mismo que en 28 y 29, en montones de lugares que por las características geográficas de la localidad queda el agua estancada y embalsada, y se espera la gran solución que van a ser los pluviales, mientras tanto vamos buscándole este paliativo, pero no definitivo”.

Ávila hizo referencia a la prevención llevada a cabo en la localidad ante los fenómenos climáticos que se están llevando a cabo en la costa atlántica: “A raíz de que nos sorprendió un viento fuerte que hubo el 30 de diciembre y que no estaba en los pronósticos, estamos en contacto con los guardavidas en las playas, con el jefe Germán Castro, y atento a todos los pronósticos; normalmente cuando va a venir un viento, si da lugar en el mar se nota siempre primero, porque si viene una tormenta tiene una franja blanca de viento, o si está sucio el cielo y se limpia de golpe también uno sabe que se aproxima un fuerte viento”.

“Castro se comunica conmigo o con Carabio o con alguno de los Bomberos que es municipal, y ahí nosotros empezamos a hacer un operativo de prevención y mantuvimos cerrado el vivero el sábado al mediodía hasta hoy inclusive”, agregó.