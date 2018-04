Claromecó: Fuertes críticas del presidente de la Cámara de Comercio a Cazadores

“A la localidad balnearia, desde el punto de vista turístico, no le queda nada”, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio de Claromecó, Fernando Lazcano, sobre el Club Cazadores y su tradicional concurso Las 24 Horas de la Corvina Negra. “Ganaron 680.000 dólares y pagaron 60.000 pesos para limpiar. Es una vergüenza”, sostuvo el comerciante, antes de ingresar a la reunión de la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante, de la que también participaron vecinos preocupados por cuestiones de seguridad y paradores.

“Quedó una cantidad de basura enorme; yo mismo me traje un silobolsa que estaba tirado en el Tercer Salto desde la Corvina Negra”, fustigó Lazcano, quien tampoco ahorró críticas a la gestión municipal, al advertir que “no se puede planificar nada con Turismo porque no tiene presupuesto”.

También anticipó que plantearía cuestiones vinculadas a servicios bancarios y provisión de combustibles, dos preocupaciones de los prestadores de servicios, aunque indicó que la estación de servicio se remodelaría íntegramente en breve.

Paradores y seguridad

Por otra parte, vecinos de la zona de la Costanera acudieron a la reunión en el Concejo para plantear inquietudes relacionadas con la eventual nueva licitación del Parador 1, y la versión instalada periodísticamente de que podría ir a ese lugar un proyecto de balneario construido con contenedores. No obstante, se les aclaró que la normativa vigente obliga a convocar nuevamente a licitación tras la rescisión del contrato con el concesionario.

En este tramo del encuentro, el edil Roberto Fabiano dio a conocer un proyecto por el cual se convocaría a un concurso de diseño para que profesionales de la arquitectura boceten un “parador modelo”, sobre el cual se basarían las futuras concesiones teniendo en cuenta el cambio de paradigma costero que propone construcciones sustentables.

Asimismo, los vecinos plantearon la necesidad de mayores controles en la Costanera y las “previas” que se realizan frente al mar, con consumo de alcohol, música a excesivo volumen, entre otros aspectos. En este mismo sentido, y a inquietud de los propietarios, se les indicó que los nuevos paradores no podrán desplegar actividad nocturna (más allá de un servicio de restaurante) y que la idea es “erradicar la nocturnidad de esa zona”.