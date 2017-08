Claromecó: Inscribieron e informaron sobre Monotributo Social, ReNAF y Monotributo Social Agropecuario

En el Espacio de Arte Quelaromecó, hoy se llevó a cabo en Claromecó la reunión por Monotributo Social, Monotributo Social Agropecuario y Registro Nacional de Agricultura Familiar. Luego realizaron las inscripciones.

El Registro Nacional de Agricultura Familiar (ReNAF) fue creado para fortalecer y visibilizar el trabajo de los Agricultores familiares de todo el país. Reúne información básica de cada familia o grupo de productores para conocer quiénes son, dónde viven, qué y cómo producen y cuáles son sus necesidades específicas. Quienes estén inscriptos, obtienen una certificación oficial de su actividad, que les permite acceder de forma prioritaria a programas, proyectos, y a los derechos consagrados en la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar 27.118. No importa si el destino de esas actividades es la venta, el autoconsumo o el trueque, o si se trata de la actividad principal o una secundaria del hogar. Quienes desarrollan lo siguiente, se consideran agricultores familiares: actividades agropecuarias, forestales, pesca y recolección, emprendimientos de turismo rural, y producción artesanal; agroindustrial y además las actividades productivas tradicionales de los pueblos originarios.

Beneficios que aporta la inscripción en el ReNAF

Acceder al Monotributo Social Agropecuario gratuito, que formaliza sus ventas, amplía sus posibilidades de comercialización, y les da acceso a Obra Social y Jubilación. Obtener recursos para emprendimientos, capacitación y mejora de la productividad. Acceder a beneficios impositivos para actividades específicas como la vitivinícola y la yerba mate, a través de convenios de corresponsabilidad gremial celebrados con distintos organismos. Obtener fondos para inversión en proyectos productivos y maquinarias en el marco de programas de Desarrollo de las Economías Regionales implementados por distintas provincias. Obtener un apoyo económico no reintegrable del 50% en el marco de la Ley de Promoción de inversiones para Bosques Cultivados (Res 33/2013). Acceder a fondos de emergencia dispuestos para asistir al sector en situaciones especiales como sequía, inundación y otros. Ser destinatario de inversiones públicas en infraestructura sanitaria, bromatológica, fitosanitaria y ambiental. Acceder a programas de capacitación para el fortalecimiento del sector.

Para más información, acceder a: www.agroindustria.gob.ar/renaf Ministerio de Agroindustria - Presidencia de la Nación

Monotributo Social Agropecuario (a costo cero)

Es una herramienta gratuita para quienes registren un monto de venta y/o facturación menor a $ 72.000 anuales. Formaliza la venta de productos y servicios de la Agricultura Familiar, sin costo para productores. También pueden adherir proyectos productivos de grupos de hasta tres integrantes y cooperativas de trabajo rural. Los agricultores familiares inscriptos, acceden a la jubilación y cobertura de salud para ellos y su familia, sin tener que realizar ningún aporte adicional.

Se garantiza el ingreso a la economía formal (podrá emitir factura oficial sin pagar ningún costo tributario nacional); cobertura de salud para el grupo familiar de libre elección (cónyuge e hijos hasta 18 años); acceso a jubilación sin realizar aportes (a partir del alta, se computan los años de permanencia como años de aporte jubilatorio, sin necesidad de realizar pagos o aportes adicionales; queda exento del pago de rentas provinciales Ingresos Brutos (la mayoría de las provincias, legislaron la exención del pago); no afecta su derecho a percibir otros beneficios sociales, como la Asignación Universal por hijo, pensiones, jubilación mínima, programas PROGRESAR, PROCREAR y otros.

Dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Subsecretaría de Agricultura Familiar - Presidencia de la Nación.

Monotributo Social

A diferencia del Agropecuario, deberá abonar $ 209,50 que es el 50% de la Obra Social, e Ingresos Brutos. Está destinado a quienes tienen una actividad económica independiente, o realizan una única actividad económica. Impulsan proyectos productivos de hasta tres integrantes, o forman parte de una cooperativa de trabajo con un mínimo de seis asociados.

Para más información, acceder a: www.desarrollosocial.gob.ar - Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.