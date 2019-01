Claromecó: La Cooperativa Eléctrica reconoce inconvenientes en el servicio de agua potable

El titular de la Cooperativa eléctrica de Claromecó, proveedora del servicio de agua en la localidad, Daniel Pícaro, reconoció que “hay algunos inconvenientes que lamentamos mucho, es un problema en hora pico, entre las 19:00 y las 21:00, los que se producen por la baja de presión de 2.5 a 1.2 en los tanques, por el alto consumo, en ese horario, la que se recupera durante horas nocturnas”.

A modo de racconto, Pícaro dijo que “la red de agua se inauguró en marzo de 1995, para una población de 2000 habitantes, y actualmente tenemos mas de 3500, por lo que es imposible cubrir con la producción de agua de cien mil metros, ya que se consumen unos ciento ochenta y seis mil, que no cubren la demanda en ese horario, ya que la presión de 2.5 que es normal para que el tanque baja a 1.2 y causa el trastorno de que no llega el agua”.

“No tenemos la capacidad para cubrir la demanda. La gente puede tomar un poco de conciencia por el uso discriminado como el lavado de autos y el riego con agua potable, creo que el aporte de todos va a ayudar”, aconsejó.

La nueva cisterna

Pícaro dijo que “casi con seguridad en un 70 u 80 por ciento si no es este fin de semana, la semana que viene quedaría cubierta la demanda con la nueva cisterna, obra que ronda los 15 millones de pesos, una obra que es para la red actual, por lo que no puedo crear falsas expectativas para quienes están fuera de la red, por lo que en forma muy precisa y muy concreta nos apoya el titular del IPAC Martin Heinrich, para que en el presupuesto 2019 se pueda ampliar la red actual, ante el crecimiento poblacional, ya que hay de 12 a 15 usuarios nuevos. Esperamos que el problema se solucione, y lamentamos el problema que se produce, ya que la localidad vive del turismo y el turista cuando viene a descansar no viene a pasar malos momentos como no poder bañarse, lo reconocemos”.