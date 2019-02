Claromecó: Llegan equipos para que la Cooperativa Eléctrica dé Internet por fibra óptica

La Cooperativa Eléctrica de Claromecó avanza con la instalación de fibra óptica, que permitirá mejorar la conectividad, el acceso a Internet y la observación a través de cámaras, y televisión.

El presidente de la entidad, Daniel Pícaro, informó a LU 24 sobre el proyecto y sostuvo que “el martes llegaron los equipos màs importantes que tiene esta obra” la que, según explicó “comenzó por Dunamar y tuvo un impasse al abrirse la temporada veraniega, pero este lunes se dio un paso importante, ya que hemos traído lo que sería el cerebro de todo el sistema, y hemos adquirido 200 módems que van en el domicilio de cada usuario que se vaya a conectar. Es un paso importante, reitero, porque ya en Dunamar está toda la fibra extendida, y a finales de marzo tendríamos habilitado el sistema allí, y con muy buen criterio el Consejo de Administración decidió avanzar sobre la planta urbana de Claromecó”.

“Paso a paso”

“Debemos hacerlo paso a paso porque las inversiones son importantes, incluso hemos tenido estudios de densidad poblacional para llevar el servicio a la mayor densidad de gente; por ejemplo en la línea más importante que va desde nuestras oficinas a Dunamar por la Avenida 15, toda la gente que esté en un radio de 150 metros, podrá conectarse a medida que lo deseen porque existen nodos colocados en ese lugar”, dijo.

150 inscriptos en Dunamar

“Tenemos unos ciento cincuenta inscriptos para solicitar el servicio en Dunamar, a quienes les queremos comunicar que en el transcurso de marzo podremos habilitar todo esto, lamentablemente nos agarró justo en pleno verano, sostuvo Pícaro.

Si no hay Internet el turista no alquila

“Somos una localidad que vive gracias al turismo, por lo que debemos brindar este servicio, ya que hay gente que al momento de alquilar consulta si hay Internet y si no se cuenta con el servicio no alquilan”, advirtió.

“Los costos serán más baratos que en otros lugares”

“Estudiamos los costos y vamos a estar más baratos que en el resto de la costa, con el único objetivo que tiene la Cooperativa, de brindar este servicio. Los números nuestros están bien; hemos tenido un año con un balance equilibrado que nos permite este tipo de inversiones. Estamos analizando llegar en algún momento directamente con el tendido de la fibra desde Tres Arroyos a Claromecó, ya que el sistema ahora es por antenas, y ante tormentas puede haber fallas en el mismo”.

Agua: “Debimos bombear ante el requerimiento por la gran cantidad de gente el pasado fin de semana”

Pícaro, consultado sobre la respuesta que ha tenido el equipamiento inaugurado recientemente con aportes de la Provincia– un sistema de bombeo tendiente a mantener la presión de agua - dijo que “este domingo hubo una presión ideal de 2.5 y en momentos debimos bombear ante el requerimiento extra por la gran cantidad de usuarios”.

Futura ampliación de la red

“También desde el Consejo de Administración de la Cooperativa, hemos planteado al ente provincial que analice, cuando se pueda, la posibilidad de una ampliación de la red, ante el constante crecimiento de Claromecó, una localidad que crece a muy buen ritmo. No sé qué sucederá este año, ante el momento económico por el que se atraviesa, pero tenemos que adelantarnos, estar con la zanahoria delante del caballo”, concluyó.