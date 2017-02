Claromecó: Muere otro perro envenenado

En las últimas horas se tuvo conocimiento de un nuevo caso de envenenamiento de un perro en Claromecó, el que fue atendido por Alejandro Hiriart, profesional veterinario, pero el animal no resistió el tratamiento y murió.

Ante los sucesivos casos denunciados días pasados en la villa balnearia, LU 24 habló con el Veterinario Andrés Van der Horst, quien atendió a los dos perros envenenados últimamente, “los que están evolucionando muy bien, uno totalmente recuperado y el otro en proceso de recuperación”, dijo.

“El primer caso se detectó muy a tiempo y el segundo fue un poco más tarde, con lo cual le cuesta más recuperarse, pero por suerte ya está dado de alta; los síntomas que debemos tener en cuenta son: alteración en el estado de ánimo, cambia bruscamente a un estado de excitación muy importante, con muchos temblores y salivación; incoordinación nerviosa total y no tiene control de esfínter”, manifestó.

Con correa o siempre a la vista de uno

A modo de prevención, el veterinario aconseja “llevarlos con una correa, y de no ser así, siempre a la vista de uno, y controlar que no coma nada que esté abandonado en la vía pública, si no logramos evitarlo, enseguida hay que provocar el vómito, esto lo podemos lograr dándole agua con sal de manera abundante y controlarlo, ya que tampoco garantiza que no haya quedado algo, justamente por el principio activo de las drogas que se utilizan y que se absorben rápidamente provocando enseguida, de 5 a 10 minutos toda la sintomatología antes descripta”.





Es difícil definir qué producto los envenena

Van der Horst estimó que “es difícil definir qué tipo de producto puede estar ocasionando el deceso de los canes; hay dos tipos de principios activos que son los que producen este tipo de casos que son órganos fosforados u órganos clorados, dentro de ellos hay muchos productos y distintas marcas comerciales que se utilizan para agricultura para curar semillas, ya que el animal no detecta un gusto extraño en lo que está comiendo”.

Recomienda la educación en la alimentación de la mascota, generalmente conviene darle alimentos cocidos, para que cuando encuentre alimentos crudos no le atraiga ingerirlos.

Emergencias

Van Der Horst afirmó que hay un teléfono permanentemente a disposición por emergencias, el 2983-387257 y que se lo puede consultar en Avenida 26 Nro.710, entre 17 y 19.

Estos acontecimientos no son aislados, vienen sucediendo desde hace varios años: el ocho de enero del 2013, los últimos días de marzo 2014, el 25 de febrero de 2015, en el invierno de 2016, y este 12 de febrero comenzaron nuevamente.

La generalidad de los casos, desde entonces, se encuentra en un radio que cubre las calles de la 28 a la 30, y de la 9 a la 13, en pleno centro de la villa.

Delito penal

A partir de la ley 14.346 contra el maltrato animal, es un delito penal castigado con la cárcel, cualquiera puede ser el denunciante, no necesariamente los damnificados y se puede pedir actuación de oficio de las autoridades correspondientes.

Como sugiere en estos casos la Policía, estar atentos y ante cualquier hecho que les llame la atención, hacer una denuncia anónima al 101.