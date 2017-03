Claromecó: Secuestran camioneta, autopartes y marihuana de taller clandestino en pleno centro

En un procedimiento, personal policial de la Estación Policial Tres Arroyos Segunda con asiento en Claromecó, secuestró, en un taller clandestino que no contaba con habilitación municipal, ubicado en el centro de la villa balnearia, en calle 9 entre 28 y 30, una camioneta modelo Niva marca LADA, modelo 2002, la que tenía pedido secuestro por parte de la justicia de Lomas de Zamora desde ese año.

“Fue en un operativo de inspección de talleres, constatamos que uno no estaba habilitado, había autopartes varias no registrables, y certificamos si los vehículos tenían o no pedido de secuestro y encontramos la camioneta, y en virtud a las anomalías se continuó inspeccionando el lugar y se secuestraron ocho plantas de marihuana seis en su proceso de secado una en maceta y otra en tierra”, dijo el titular de la Segunda de Claromecó, Comisario Pablo Rigo a LU 24.

“Se trasladó a la persona a cargo del taller a la sede policial y luego de notificarle la formación de la causa al imputado por el delito de la ley 23.737, la 13.081 de habilitación de talleres y la 25.761 por el tema de las autopartes no registrables, ya que para poder tenerlas tiene que certificarse la procedencia, hay que dar de baja a un vehículo, y una vez notificado recuperó su libertad”.

Interviene la UFIJ 16, a cargo del Dr. Gabriel Lopazzo.