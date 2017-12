La doctora Claudia Cittadino es Agua Clara no revelado 2017.

La concejal vecinalista manifestó en su discurso que “no lo esperaba” al premio al tiempo que expresó: “no creo que me lo merezca pero me lo voy a llevar a casa”.

“Todo esto se lo debo a mi familia y a mi compañero de la vida junto a mis hijos, mis viejos que deben estar contentos y orgullosos, y otros compañeros de todos los días, el intendente Carlos Sánchez y un montón de gente más que llevo en mi corazón”, sostuvo quien también ocupara tiempo atrás la Secretaría de Desarrollo Social.

Para culminar la velada se recordó la figura de “Tito” Giuliani con un cerrado aplauso y se brindó por un próspero 2018.