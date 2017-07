Claudia Cittadino y un nuevo viaje a Misiones con los chicos de Claromecó

Claudia Cittadino, concejala vecinalista, acompañará nuevamente al contingente de chicos que visitará, a fines de agosto, la Escuela Ciudad de Tres Arroyos en el paraje fronterizo de Capitán Giacchino, provincia de Misiones. Este año, con el condimento particular que le pondrán los chicos de la Escuela 11 de Claromecó. “Teníamos una deuda que nos reclamaban las localidades; cada escuela tuvo su fundamento para ser elegida, y este año le ha tocado a Claromecó. Saldremos el 31 de agosto y regresaremos el 6 de septiembre”, anticipó.

Este contingente es el más grande, oscilaría entre los 40 y los 42 chicos. “Nos animamos un poco más porque hemos ido tomando más experiencia, y si bien tomamos todos los recaudos para que así sea, nunca hubo un inconveniente y eso nos hace encarar este desafío. De todas maneras yo personalmente no me relajo hasta que no entregamos a cada chico a su mamá”, admitió Cittadino.

Asimismo, aseguró que “cada viaje, cada experiencia y cada contingente es distinto. Por eso nunca dejo de emocionarme con el momento de llegada a la escuela y la recepción que nos ofrecen, el acto en el que todos los chicos juntos cantan el Himno, y la llegada a la Garganta del Diablo, donde la inmensidad de la naturaleza es algo increíble para ellos”.

La campaña

Por otra parte, Cittadino se refirió a la campaña electoral que lleva adelante el vecinalismo de cara a las PASO. En principio, estimó que las Primarias “son un gasto tremendo en un momento en que se podría dirigir a otras cosas. No hay internas, no sería necesario hacerlas”, razón por la cual la concejala vecinalista aseguró que “para nosotros será una campaña austera y distinta, muy en contacto con la gente y con una lista muy linda, con gente muy dispuesta a seguir trabajando”.