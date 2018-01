Claudio Cuesta tras el asalto: “no se lo deseo a nadie”

Tras haber sido asaltado y despojado de su auto en Banfield, donde pasaba las Fiestas con su familia, el director de Inspección General y Tránsito municipal, Claudio Cuesta, relató cómo fue el episodio. “Llegaba a la casa de mi madre y estábamos bajando nuestras pertenencias, con la camioneta subida a la vereda, cuando se acerca un vehículo, y tres personas se bajan y apuntan con armas a mi madre y a mi señora, uno de ellos, y a mí los otros dos. Nos exigieron la entrega de las llaves del vehículo con lo que tenía adentro, con lo normal en estos casos, diciéndonos ‘no se muevan, miren hacia abajo’, a lo que les contesté que se lleven todo. Se llevaron documentación del vehículo y nuestra, así que hubo que dar de baja tarjetas y demás. Todo, salvo una mochila que yo bajé un ratito antes, todo lo demás estaba dentro del vehículo”, relató.

“Fue un hecho totalmente al voleo, si yo llegaba dos minutos antes no me pasaba, si ellos pasaban después yo ya hubiera estado dentro de la casa. Ellos andan dando vueltas, y cuando uno sale o llega a una casa, aprovechan”, sostuvo Cuesta.

“Lo material no importa. Tengo seguro contra todo riesgo. Lo importante es que estamos todos bien, así que festejamos el Año Nuevo como nunca. De todas maneras es un hecho que no le deseo a nadie, no tengo expectativas en recuperar nada, y lo que celebro, ya que mientras estaba en la Comisaría había otra persona denunciando lo mismo, es que en Tres Arroyos estas cosas no pasan”, finalizó.