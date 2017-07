Clausuraron calabozos de la ciudad y otorgaron prórroga para colocar sistema de calefacción y colchones ignífugos

El Comisario Pablo Rigo, Titular de la Policía Comunal, anunció que luego de una inspección mensual realizada por el Poder Judicial, el juez encargado de concretar la misma decidió clausurar el calabozo de nuestra ciudad, por falta de colchones ignífugos y sistema de calefacción, aunque finalmente accedió a otorgar una prórroga de siete días para resolver las exigencias, teniendo en cuenta la buena predisposición de las autoridades locales para dar respuesta a la situación.

“El único calabozo habilitado en la ciudad es en la Comisaría 1°. Se hacen inspecciones mensuales y vino el Dr. Gabriel Rojas, Juez en lo Correccional a cargo del Juzgado Correccional N° 2 de Bahía Blanca y los tuvo que clausurar, porque faltaban ciertas cosas como calefacción en el calabozo y eso tiene que tener ciertas características por razones de seguridad y faltaban también colchones ignífugos. Así que, la Secretaría de Seguridad y el Intendente Carlos Sánchez, proveerán del sistema de calefacción; los calabozos ya fueron pintados por la secretaría también y los equipos de calor ya los tiene la misma Secretaría por lo que los colocarán hoy, y la Dra. Rosío Antinori y la edil Laura Aprile, habrían tramitado para la obtención de los colchones ignífugos, los cuales son difíciles de conseguir porque no se fabrican en la Argentina. Asique, tendremos habilitados con su ayuda los calabozos. El juez tuvo en cuenta la intención de solucionarlo y nos dio una prórroga y la oportunidad de que en 7 días tengamos todo solucionado”, detalló el Comisario.

Consideró Rigo, que con la clausura “el problema sería que los presos serían derivados a otras localidades con calabozos habilitados y que además que estos tengan cupos. Solucionando este problema, no tendremos que trasladarla a ningún detenido a otros lugares o unidades carcelarias”.

Asimismo, alertó que si hoy alguien es detenido y una vez cumplidos los recaudos legales, “tiene que ser trasladado a un lugar habilitado, porque hoy esta comisaria no puede alojar más de los detenidos que ya tiene. Tenemos que cumplir con lo que ordene el juzgado y fiscalía, deberíamos tener solucionado el traslado. Esta solución que nos dan las autoridades, nos genera la posibilidad de no tener que sacar móviles de la ciudad para hacer este tipo de diligencias”.

Asimismo, remarcó que la Superintendencia Interior Sur y la Jefatura Departamental también concretaron gestiones importantes para resolver la problemática.