Club de Pelota dio la nota y derrotó a Monte Basket

Club de Pelota obtuvo anoche su primera victoria en el campeonato y le quitó el invicto a Monte Basket al derrotarlo por 66 a 62, en el cierre de la cuarta fecha de la Copa Centenario Club Costa Sud.

El encuentro se disputó en cancha de Argentino Junior –local Monte- y tuvo como goleadores a López, con 13, en el vencedor y a Thorp, con 17, en los de la localidad balnearia.

Si bien Monte Basket arrancó mejor de la mano de López Gallucci, el Celeste luego comenzó a pasarse la pelota y repartir el goleo.

Los parciales fueron: Monte Basket 17-Club de Pelota 14, 35 a 33 y 47 a 45. Dirigieron Guillermo Goizueta y Sebastián Anta.

Posiciones: Sarmiento 8 puntos, Monte Basket 7, El Nacional, Costa Sud, Blanco y Negro, Argentino y Alumni 6, Huracán, Club de Pelota y Quilmes 5.

La próxima fecha será la quinta tendrá estos encuentros: Club de Pelota vs. Blanco y Negro (CS), Monte Básquet vs. Argentino, Sarmiento (CS) vs. Costa Sud, Huracán vs. Quilmes y Alumni vs. El Nacional.