Club de Pelota organiza el 1° Seven de básquet

Club de Pelota se encuentra organizando un torneo para que el básquet siga durante las vacaciones. Se trata del denominado Seven de básquet. La única exigencia es que el mínimo tienen que ser 6 equipos participantes.

Reglamento

* La lista de buena fe podrá está integrada por 10 jugadores pero sólo 7 jugarán el partido (5 en cancha y 2 suplentes).

* Podrán participar jugadores libres, inactivos (un año de comprobable) y un jugador federado.

* Edades: 1 jugador entre 21 y 24 años (NO OBLIGATORIO) 1 jugador Federado (NO OBLIGATORIO) de más de 21 años y el resto mayores de 25 años (año calendario). PD: sólo podrá jugar 1 sólo jugador entre 21 y 24 años a elección (libre o federado).

* El jugador Federado deberá presentar nota de autorización del Club de origen para poder jugar (SIN EXCEPCIÓN)

* Antes de cada partido se deberá firmar la planilla de Convenio de Responsabilidad por lesiones y accidentes.

* Se jugarán 2 cuartos de 12 minutos con intervalo de 10 minutos.

* Se deberá usar vestimenta correspondiente.

* No habrá cuartos obligatorios y el reglamento Maxi Liga estará vigente.

* Días de juego: martes, miércoles y jueves, a partir de las 21:30, en cancha de Club de Pelota.

* Fecha de comienzo: martes 10/01. Cierre de inscripción, viernes 06/01

* Se jugará con árbitros del Colegio local.

* Valor inscripción por jugador: $ 100; valor partido $ 50 por jugador para árbitros y mantenimiento.

Consultas e inscripción: mail: [email protected] , celular (2983) 526888.