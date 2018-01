Club de Pelota tiene la intención de jugar la Liga Junior 2018

La Subcomisión de Básquet de Club de Pelota, junto a su cuerpo de entrenadores, se encuentra trabajando para poder participar de la Liga Junior 2018 (U19) que organiza Federación de Provincia y tiene fecha de cierre de inscripción el 23 de febrero y comienzo el 17 de marzo.

Desde la entidad se indicó que se están haciendo reuniones con jugadores y padres en forma constante obteniendo gran apoyo, además de las ganas de participar de un torneo tan importante.

Solo falta conseguir algunos sponsors para abonar gastos y de conseguirlos el plantel comenzaría a trabajar haciendo la pretemporada desde los primeros días de febrero.

También se están haciendo trabajos de carpintería en el piso del gimnasio y se está a la espera de una ayuda de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Deportes, que ya está acordada, para la compra de pintura para la cancha. Asimismo se ha comprado un nuevo reloj de 24" y se harán trabajos de mantenimiento en general.

2° Seven

Desde CPTA se confirmó que nuevamente se realizará el Seven de Básquet. La fecha estimativa para su inicio es el martes 23.

El reglamento es el siguiente:

* La lista de buena fe podrá está integrada cómo máximo por 10 jugadores pero sólo 7 jugarán el partido (5 en cancha y 2 suplentes).

* Podrán participar jugadores libres, inactivos (un año de comprobable) y un jugador Federado.

* Edades, 1 jugador entre 21 y 24 años (NO OBLIGATORIO) 1 jugador Federado (NO OBLIGATORIO) de más de 21 años y el resto mayores de 25 años (año calendario).

* Antes de cada partido se deberá firmar la planilla de Convenio de Responsabilidad por lesiones y accidentes (no hay seguro).

* Se jugarán 2 cuartos de 15 minutos con intervalo de 10 minutos.

* Se deberá usar vestimenta correspondiente (camisetas iguales y con numeración).

* No habrá cuartos obligatorios y el reglamento Maxi Liga estará vigente.

* Días de juego, martes y jueves, a partir de las 21:30hs, en cancha de Club de Pelota. Fecha tentativa de comienzo martes 23/01

* Se jugará con Árbitros del Colegio local.

Consultas e inscripción a Christian G. Di Salvo. Mail: [email protected] Celular: (2983) 526888.