Por los “plus”: La CGT denunció a los médicos ante AFIP

Agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intervinieron luego de las públicas denuncias realizadas por vecinos que reclamaron los altos valores que debían pagar por los bonos de consulta, excediendo lo que las obras sociales habían acordado con el Círculo Médico de Tres Arroyos.

En este sentido, la CGT (Confederación General del Trabajo) regional, presentó documentación ante el requerimiento del organismo nacional y en este sentido también se emitió un comunicado hacia las autoridades del Círculo Médico de Tres Arroyos, luego de los constantes reclamos realizado por afiliados a las obras sociales referidos al cobro del “plus”.

Humberto Salaberry, secretario de la CGT regional hizo el anuncio en una conferencia de prensa y dijo que “hay un tema muy importante que nos está llevando mucho tiempo, en lo que respecta al problema que tenemos con el Círculo Médico de Tres Arroyos. A veces hemos encontrado respuestas a veces no, desde la AFIP nos pidieron pruebas y las hemos presentado”.

“La CGT representa a todos los sindicatos y obras sociales de Tres Arroyos. Lo que pedimos es una entrevista con la Comisión del Círculo Médico para seguir hablando, entregarles un documento y destrabar el tema como buenos vecinos, pero no hemos recibido ninguna respuesta para una entrevista”, agregó.

Además, el referente de la CGT sostuvo que “llegamos a esta situación porque no hemos podido dialogar con los representantes. A uno le puede gustar, a otros no, pero nosotros siempre dijimos la verdad. Si se está cobrando algo que no corresponde lo correcto es que te den una factura”.

“La AFIP sabe lo que tiene que hacer y cómo proceder. Ante el requerimiento de la AFIP entregamos lo que teníamos, como ya lo habíamos hecho con el Círculo Médico. Esto ha creado un clima no muy propicio, pero no es culpa nuestra, nosotros hemos cumplido con la ley ante un requerimiento ante un ente oficial, entregar las pruebas cuando uno dice algo” explicó Salaberry, mientras que finalizó dejando en claro que “nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, porque somos vecinos y nos conocemos todos, la gente sigue pidiendo soluciones para el mismo problema. Hay cada vez más quejas. La CGT tiene las puertas abiertas y está abierta al diálogo, siempre que sea a beneficio de los trabajadores y la sociedad”.