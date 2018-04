“Coca” Boneiro: “Voy a concretar las cosas que nos quedaron pendientes con Thiago”

En contacto con LU 24, Stella “Coca” Boneiro, dijo que el velatorio será “hasta mañana a las cuatro de la tarde, porque sabemos que viene gente de Formosa y otros lugares, algunos viajan en avión hasta Bahía Blanca, es gente que lo lleva en el corazón a Thiago, gente que pedía por su salud y que compartía mensajes y se hizo carne de su lucha, y creo que también nos debemos a la gente de Tres Arroyos y de esos lugares para que puedan acompañar a Thiago”.

Asuntos pendientes

“Creo que nos quedaba pendiente ese viaje a EEUU pero había un riesgo muy grande en la vida de mi hijo y él lo pedía a los gritos, la presión de un avión afectaría su cerebro; para él yo estaba haciendo todo, y días anteriores habíamos estado hablando sobre una desmejora, la psicóloga nos hablaba sobre lo que cómo decirle, no que él se iba a morir, sino cómo iba a ser ese día en que pudiera ocurrir lo que finalmente pasó, me dijo “me iría con la camiseta de Boca, la camiseta que me regalo el jugador de Olimpo, San Martín, y la música muy bajita de Abel Pintos”, y se va así, están las camisetas de Boca, la de Olimpo y la música de Abel”.

Futura Fundación y comedor comunitario

Coca dijo que “nos ausentamos bastante de los otros chicos de la familia el año pasado, y aparte de dedicarme a ellos ahora, tengo otros planes porque aunque Thiago no esté físicamente, sigo con los pedidos de él y aunque quedaron cosas pendientes íbamos a comenzar a hacerlas cuando él se curara, así que la idea es formar una Fundación , ahora ayudando a diferentes casos de chicos del Garrahan que quedaron en tratamiento, por lo que ese pedido que me hizo lo iba a cumplir y también el de poner un comedor en casa, con una maestra para ayudar a los chicos, por eso a cumplir con todo eso para que desde donde el esta pueda seguirlo”.