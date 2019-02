Cola de tornado hizo estragos en una cantera de Chillar: volcó cuatro camiones y un acoplado

Cuatro camiones y un acoplado que estaban en el portal de entrada de una cantera de piedra ubicada a la altura del Km 330 de la Ruta Nacional Nro 3 entre Azul y Chillar, fueron volcados, como si fueran de juguete, por la cola de un tornado que pasó con toda su fuerza por el lugar.

Las primeras informaciones conocidas esta madrugada, indican que el suceso se produjo anoche, entre las 23 y la media noche, no existiendo víctimas personales.

Los datos logrados hasta el momento, dan cuenta que por esa zona la inestabilidad del tiempo marcó las características de la jornada de ayer y aún se mantienen.

Por la tarde se observaba que se "armaba" una espesa tormenta la que hizo eclosión pasadas las 23 cuando comenzó a percibirse un fuerte viento, cuya intensidad llegó a su punto culmine con una fuerza similar a la de un tornado, que afectó a 4 camiones y un acoplado que estaban en las puertas de una cantera, los que dio vuelta y arrastró como si fueran de papel.

No se sabe de otros daños por el momento, pero no se descarta que esa "manga" fortísima de viento, con características de la cola de un tornado, haya hecho su paso destructivo por campos de la zona.