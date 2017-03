Colman desmiente que su hijo haya agredido a Ganim en Claromecó

Luego de que la madre de un joven tresarroyense agredido el fin de semana de “Las 24 Horas de la Corvina Negra” en Claromecó acusara a Luciano Colman de estar involucrada en la golpiza, se acercó a LU 24 Sebastián Colman y su esposa para desmentir que su hijo haya participado del hecho ocurrido en “La Playita del Medio”. Además explicó que quien recibe amenazas es su hijo por parte de la familia Ganim.

Al respecto dijo: “Vengo a desmentir todo lo que dijo la señora Ganim, el hecho si ocurrió en La Playita del Medio, pero hay muchos testigos que sus hijos y un tercero, Ferrario de apellido, le estaban sacando a todos los chicos lo que estaban tomando mientras amenazaban. Después uno de ellos intentó pegarle a mi hijo para sacarle lo que estaba tomando, mi hijo trató de esquivarlo, devolvió el golpe que empezó adentro, con lo cual los patovicas los sacaron del lugar”.

“Gente de Claromecó que vieron que a un pariente le quisieron sacar la bebida lo agarraron a golpes de puño a Ganim, mientras que mi hijo estaba corriendo por la playa porque le querían pegar, lo cual están los mensajes que le mandaron a una tía que le dice ‘que fuerte corre tu sobrino’ porque él estaba disparando por la playa, entonces no creo que él haya agredido al hijo de esta señora”, agregó Colman sobre aquella noche.

En tanto sobre los dichos vertidos por Marcela a LU 24 expresó: “Esta señora dice que no nos conoce, pero el hijo de esta señora, Juan Ganim, amenaza a mi hijo por Facebook con un arma de fuego y municiones, y en el día del allanamiento otra persona amigo de los Ganim, Ferrario, le escribe ‘policía jaja’”.

También se refiere a la acusación contra su hijo con respecto a que es drogadicto: “Que mi hijo sea un drogadicto lo dudo porque mi hijo es un excelente deportista, está jugando en la primera división de Once Corazones y ha tenido varias ofertas del fútbol de acá, así que creo que muy drogadicto no es porque se lo pasa todo el día entrenando, pongo las manos en el fuego por él porque no es ningún drogadicto, y que le rompió la ventana a una tía, si quieren pregunten a cualquiera de las tías que eso es totalmente mentira”.

“Soy un hombre trabajador, vivo para mi hijo, como yo le digo siempre día a día que yo quiero que él me supere a mí, que él estudie y que pueda tener mejor vida que yo. Pueden pedir antecedentes míos o de mi familia a la policía que ninguno tenemos antecedentes penales y jamás me hicieron un allanamiento”, explicó Colman.

“La invito a la señora de Ganim a mi casa, porque en mi casa somos pacíficos, que si ella cree que el hijo no actuó de esa manera, yo tengo las fotos donde está amenazado mi hijo con un arma de fuego, y anteriormente esta filmado por las cámaras de seguridad, ellos en un auto Regata lo agredieron a mi hijo y lo sacaron corriendo y le tiraron con una botella de cerveza. Tengo un nene de 14 años que tiene miedo y no lo puedo sacar de mi pieza y mi señora embarazada constantemente está yendo al medio por los nervios que está pasando. Esto no es vida, no voy a parar hasta que estas personas paguen por lo que hicieron, esto no puede quedar impune”, concluyó.