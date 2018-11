“Come un gatto in tangenziale”, en Cinema Con Aperitivo

El jueves 8, los integrantes del Grupo de Cultura de la Sociedad Italiana proponen más cine italiano actual para entretenerse y ver aspectos de la vida en la península. Se proyectará “Come un gatto in tangenziale”, una comedia dirigida por Riccardo Milani y protagonizada por Paola Cortellesi y Antonio Albanese, estrenada con gran éxito a fines de 2017.

La historia de la cinta gira en torno a Giovanni, un hombre de negocios que se dedica a la reurbanización de suburbios italianos. Guarda una buena relación con su ex esposa con quien tiene una hija en común, Agnese. La joven adolescente romperá los esquemas de su padre cuando le presente a su novio Alessio, un joven que vive en los suburbios. Los padres del joven son el polo opuesto a los de Agnese. La tensión entre ambas familias crecerá cuando Giovanni, su hija, su novio y la madre de él se vayan de vacaciones a Coccia di Morto.

La cita comienza con un aperitivo a las 20:30 y luego se proyecta el film en idioma italiano con subtítulos en español, en el salón de planta baja de Avda. Moreno 137 con entrada a $ 85 para socios y a $ 100 para no asociados.

“Cucinare-imparare-mangiare”

Además, anuncian que para el jueves 15, organizan por tercer año consecutivo “Cucinare-imparare-mangiare”, una especie de taller de cocina e idioma en que los participantes preparan platos típicos al estilo casero, mientras aprenden o recuerdan palabras en italiano y luego degustan lo elaborado. Se realiza en adhesión a la Terza Settimana della cucina italiana nel mondo.