Comedor Los Peques aclara que continúa funcionando

Dardo Espinosa, integrante del Comedor Los Peques, habló con LU 24 para informar a la población que desde hace 10 años continúan trabajando ininterrumpidamente ayudando a los más chicos del barrio de Buchardo y 1 ° de Mayo, lugar donde funciona.

Aclaró que desde hace un tiempo se instaló otro comedor al lado y que generó algunas confusiones. “Esta gente tiene un bono contribución de 100 pesos, aparentemente, por lo que me informaron y nosotros tenemos el bono contribución que lo estamos vendiendo hace años y las cosas se están confundiendo un poco porque está gente lo está vendiendo y a la gente le dicen que el comedor nuestro no está funcionando”.

Con respecto a esto dijo que “a uno lo indigna porque nosotros hemos laburado durante 10 años y la realidad que el comedor Lo Peques lo conoce todo el mundo, lo conocen de la zona. A veces te pone muy triste estas cosas, no me molesta que vendan lo que vendan, pero que no involucren al comedor y que no vayan con mentiras a la gente”.

Sobre el trabajo que realizan explicó que “el comedor funciona todos los sábados al mediodía, tengo gente trabajando, tengo todos los testigos de la gente que trabaja en el comedor, hemos hecho cosas hace poquito para los chicos, ha ido toda la gente de Pity Federico a ayudarnos, la misma Municipalidad con Marcelo León que nos juntamos hace 20 días, nos está dando una ayuda para el comedor, a veces te pone muy triste que estén diciendo estas cosas”.