Comenzaron los ensayos del Vía Crucis en Claromecó: Sebastián Ramírez interpretará a Jesús

Sebastián Ramírez, joven tresarroyense de 34 años de edad, será Jesús en el tradicional Vía Crucis que se lleva a cabo en el Vivero de Claromecó. Por cuestiones de trabajo no pudo aceptar años anteriores el papel de Jesús, pero ahora se decidió tras recibir un llamado de Cristina Marconi que lo contactó por este motivo.

Él asegura que siente que es muy importante poder representar la figura de Jesús, “es meterse un poco en la historia de la humanidad y que vale la pena hacer el Vía Crucis Viviente”.

En el primer ensayo hicieron el recorrido por el lugar en donde le fueron contando todas las escenas, se hizo con 5 o 6 de los principales, sobre todo con los nuevos. “Se sintió muy a gusto. Gente con muy buena onda. Hubo feeling inmediato. Ahora espera ansioso el próximo ensayo y que el tiempo acompañe”, dijo.

Sebastián siempre ha estado unido al arte, ha pasado por varias agrupaciones musicales, hoy en día pertenece a "La cumbiamba", que nació como "Baila esta cumbia" para un tributo a Gilda organizado por Daniel Sáez, pero tanto lo disfrutaron que siguieron y fueron incorporando más autores e interpretan varios clásicos.

No ha tenido experiencia como actor profesional, pero en sus lugares de trabajos, en las escuelas y jardines siempre ha tenido que representar algún papel para las obras de los chicos.

Con Claromecó lo une esos veranos en familia durante la infancia, y en la actualidad lo une su trabajo como profe de música en la Escuela Nº 11, su hermano y familia que viven allí, y amigos. Rescata lo bello de este lugar durante todo el año.

Es su primera vez en el Vía Crucis en todo sentido, ya que nunca lo había presenciado, pero los había seguido por los medios de comunicación.

Tiene muchos nervios en ver cómo puede llegar a salir. Anhela poder cumplir con las expectativas del grupo y agradece la confianza que depositaron en él. Cada vez falta menos y están a la expectativa de que continúen los ensayos con el resto del grupo. Que todo marche bien y para adelante.

La búsqueda del actor principal

Por su lado, Cristina Caballero, Directora del Vía Crucis, también comentó que hacía 2 años que trataban de incorporar a Sebastián para el personaje de Jesús. Un día, Cristina Marconi le preguntó a Caballero si el casting había dado resultado en la búsqueda del actor principal. Al no tener respuesta favorable, Marconi se comprometió en hablar con alguien que consideraba que era el apropiado; pero al continuar la conversación, se dieron cuenta que las 2 hablaban del mismo y está feliz coincidencia ayudó para que hoy Sebastian Ramírez sea el nuevo Jesús en el Vía Crucis Viviente de Claromecó.

Le gustó mucho su forma de expresarse, se encontraron en Tres Arroyos y de ahí ya derivó en el primer ensayo en donde pudo observar su gran interés, que es lo que más valora Cristina, ver que realmente tiene las ganas de hacerlo, que lo disfruta. Fue muy bien recibido por el grupo. Es joven, y puede tener unos cuantos Vía Crucis por delante, Cristina piensa que después de lo que viva ese día se convencerá para continuar, la vivencia es muy fuerte.

No solo Jesús tiene nuevo actor, también la Virgen María representada por Ana Linda Fuente y el Cireneo por Claudio Menéndez. La predisposición, la voluntad, la buena onda se notó en ese primer ensayo.

Las condiciones climáticas durante los fines de semana, no están acompañando porque siempre llueve, pero esté domingo nada los detendrá, sea como fuere que esté, el ensayo no se suspenderá.

Las estaciones se están acondicionando, el Ingeniero Carlos Carabio y los empleados del Vivero ya están poniendo todo en orden. Y así pasa con los Bomberos Voluntarios, con el delegado Carlos Ávila, que también tiene la misma predisposición ante cualquier requerimiento.

Cristina todos los años tiene alguna sorpresa reservada, pero aún no sabemos si se trata del cambio de actores o tiene un as bajo la manga.

El mismo día del Vía Crucis, por la mañana en el Anfiteatro del Vivero, se dará la celebración de la palabra a cargo del Diácono José Luis.