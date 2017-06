Comenzó a disputarse la Copa Pella Tenis

En la mañana de hoy comenzó una nueva etapa de la Copa Pella Tenis, en la que reúne la participación de distintos chicos de la localidad y la zona en la cancha de Huracán. La jornada se extenderá hasta la tarde de hoy y continuará mañana.

La Copa se divide en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 16, para consultas y mayores informes los interesados podrán comunicarse a los teléfonos de los profesores: 15604882 (Florencia Oliva), 15502143 (Soledad Aizpitarte) y 15645570 (Diego Martín).