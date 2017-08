Comenzó el traslado de la planta de silos del barrio Villa Italia

Comenzó el traslado de la planta de silos ubicada en el barrio Villa Italia y que comprende un terreno de una manzana ubicada en la Ruta 228, y las calles Mazzini, Estrada y Sáenz Peña.

Marcelo Goñi, dueño de la planta, visitó los estudios de LU 24 para dar esta noticia y llevar tranquilidad a los vecinos que tantas veces manifestaron su malestar por su ubicación en el centro del barrio. Además desmintió que haya pagado multas.

“Llevó desarmando dos silos, y todavía no comencé con el tercero. La idea es desarmarla por una sencilla razón, no tiene sentido que yo vaya a perdurar en ese lugar. Es una planta muy antigua que no se puede remodelar, inicie en su momento la compra del terreno y el traslado de los silos, pero todo lleva dinero. La planta está prácticamente vacía. Estoy manteniendo una planta armada para no usarla”, dijo y agregó que lleva invertido un millón de dólares y le estaría faltando otro tanto de dinero para terminar con el desmantelamiento.

Sobre la preocupación de los vecinos de Villa Italia dijo: “Yo me di cuenta que no tenía sentido quedarse ahí, al crecer el barrio, creció el interés del terreno, yo soy el primer interesado en irme de ahí. Son 22 o 23 lotes que se pueden vender”, y agregó: “Tuve notificaciones, siempre me presente, hice descargos y mi intención siempre fue irme”.

Consultado por la finalización del traslado manifestó: “Tengo 33 empleados, por eso tengo que tenemos mucho cuidado, en este país un día estas en la gloria y otro día estas en la lona. Pido a los vecinos que me tengan un poco más de paciencia”.