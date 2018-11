Comerciante del Barrio Colegiales sufrió el asalto número 20: “Con un cuchillo me dijo que me tenía que robar”

El robo número veinte contra el Mercadito El Ciclón, en el Barrio Colegiales, perpetró esta noche un solitario delincuente en nuestra ciudad.

El propietario del comercio ubicado en Emilio de la Calle 270, Abel Candia, dijo a LU 24 que “vino un muchacho con un cuchillo y un trapo, me amenazó diciéndome que me quedara quieto porque me tenía que robar y se llevó un poco de plata y cigarrillos”.

“Anoche anduvo y yo pensé que iba a volver y volvió. Ya estoy curado de espanto”, lamentó.