Comerciantes tresarroyenses son finalistas del concurso “Naves” de la Universidad Austral

El Proyecto tresarroyense “BlockModular” pasó a la instancia nacional del concurso para emprendedores llamado “Naves”, que desarrolla la Universidad Austral con el auspicio del Banco Macro.

Quienes participan del mismo son los comerciantes de la ciudad Sergio Bianco, Daniel Lange, Jorge Soldavini y Carlos Martínez.

Según indicaron a nuestra emisora, “Block Modular” lleva años de desarrollo y el producto es interesante en sí, ya que se trata de un bloque para la construcción, que se logra a través del prensado a alta presión de áridos molidos.

“Tiene una protección ecológica interesante e importante, a diferencia del ladrillo común que hasta incluso actualmente ya está prohibida la cocción del mismo en algunos lugares por la contaminación y el cerámico también. Con este producto, no hay cocción y es todo prensado y hay mucho desecho de canteras y demás que podría ser reutilizable. Es encastrable y no necesita el cemento entre medio, y tiene terminación perfecta y evitas revoque. Es rápidamente habitable, porque no tenés el grado de humedad tradicional de la construcción y con aislación térmica y acústica mayor, al igual que la resistencia”, explicaron Bianco y Lange a nuestra emisora.

“Se trata de un proyecto de un nuevo producto para la industria de la construcción. Comenzó de la mano de Guillermo Taraborelli, hace más de 8 años y este año recibimos una invitación para participar del proyecto NAVES, de la Universidad Austral, que es una competencia de emprendedores. Nos presentamos con un equipo, al que se suman Jorge Soldavini y Carlos Martínez y trabajamos en la presentación del proyecto para participar. Ayer fue la instancia final de nuestra zona, en Tandil, y estuvimos entre los 5 ganadores que pasamos a la instancia nacional”, dijo Bianco.

Por su parte, Lange agregó que se hizo una capacitación integral y exhaustiva en lo que respecta a la formación de cualquier tipo de empresa.

“Se puede utilizar a cualquier nivel empresarial, ya sea pyme o cualquier otro tipo de empresa. Esto nos llevó a hacer un proyecto de negocios, desde el momento cero hasta la finalidad real de la formación real de una empresa. Ojala toda persona relacionada al negocio, pudiera hacer una capacitación de este tipo. Esto se hace en 11 sedes, donde está el Banco Macro que es la entidad que financia el proyecto”.