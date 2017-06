Comienza la Copa Presidente de Golf

Mañana se juegan los match de la Copa Presidente de Golf con la participación de 32 aficionados. Salidas: 11 hs. Leoni vs. Recari; 11:08 hs. Saaby-Vassolo; 11:16 hs. Cortez vs. Robles; 11:24 hs. Viera vs. Chalde; 11:32 hs. Iriarte vs. Massigoge; 11:40 hs. Barrionuevo vs. Schumacher; 11:48 hs. Cepeda vs. Pesalaccia; 11:56 hs. Desperés vs. Fisch; 12:04 hs. Barrionuevo vs. Almiron; 12:12 hs. Leguizamón vs. Espeluse; 12:20 hs. Riccio vs. Iriarte; 12:28 hs. Desperés vs Mangieri; 12:36 hs. Beato vs Daddario; 12:44 hs. Valerio vs. Aiello; 12:52 hs. Baquedano vs. García; 13 hs. Tróccoli vs. Rivada.