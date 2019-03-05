Comienza la edición dorada de la Fiesta Provincial del Trigo
Este miércoles 6 de marzo empezará a desarrollarse la 50° Fiesta Provincial del Trigo la que se extenderá hasta el domingo 10. Los espectáculos centrales serán de Estelares (jueves), Los Palmeras (viernes), Midachi (sábado) y Abel Pintos (domingo).
El acto inaugural será a las 19 horas en la esquina de avenida Ituzaingó y calle Matheu. Posteriormente, a las 20, se llevará a cabo la apertura del Escenario Mayor Juan Pesalaccia con el “Homenaje al Circo Criollo de los Hermanos Podestá”, a cargo de diferentes disciplinas artísticas locales, con más de 60 personas en escena, bajo la dirección de Jorge Mauri, Ayelén Herrero y Paz Goicoechea. Y a las 20:15 comenzarán los shows de los artistas locales hasta pasada la medianoche.
En La Estación
En tanto, a las 20:30, se inaugurará en el Centro Cultural La Estación el Salón Provincial de Artes Visuales en Pequeño Formato “Mariquita Sand” y habrá entrega de premios. Además, estará en exposición la muestra itinerante “Gauchos y Paisanas Rioplatenses” perteneciente al Museo Municipal José Hernández de Mar del Plata.
Asimismo habrá presencia de “La Chocleada”, con videos y fotografías de sus actividades; se realizará un mural en mosaico del logo de la 50° edición a cargo del autodidacta Aldo Fratti y se premiará a los ganadores del concurso de elaboración de panes caseros.
El cronograma completo de la Fiesta
MIÉRCOLES 6
- 19 HS ACTO INAUGURAL DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL TRIGO AV. ITUZAINGÓ ESQ. MATHEU
-20.00 HS APERTURA DEL ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA "HOMENAJE AL CIRCO CRIOLLO DE LOS HERMANOS PODESTÁ"- DISCIPLINAS ARTÍSTICAS LOCALES. DIRECCIÓN: JORGE MAURI, AYELÉN HERRERO, PAZ GOICOECHEA.
-20.15 HS ESPECTÁCULOS DE ARTISTAS LOCALES HASTA EL CIERRE. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA
- 20.30 HS. SALÓN DE PINTURA - INAUGURACIÓN DEL SALÓN PROVINCIAL DE ARTES VISUALES EN PEQUEÑO FORMATO ¨MARIQUITA SAND¨. ENTREGA DE PREMIOS. CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN
- EXPOSICIÓN DE LA MUESTRA ITINERANTE “GAUCHOS Y PAISANAS RIOPLATENSES”, PERTENECIENTE AL MUSEO MUNICIPAL JOSÉ HERNÁNDEZ DE LA CIUDAD DE MAR DEL
PLATA. CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN
- PRESENCIA DE “LA CHOCLEADA”. ONG MOVILIZARSE “COMBATIR EL HAMBRE GENERANDO VALORES”. VIDEO Y FOTOGRAFÍAS SOBRE EL TRABAJO REALIZADO POR LOS ALUMNOS DE TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DESDE 2009. CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN - EXPOSICIÓN DE JAVIER MOSQUERA “FOTOGRAFÍA CON ADN NACIONAL”. CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN
- REALIZACIÓN EN VIVO DE MURAL EN MOSAICO CON EL LOGO DE LA 50° FIESTA PROVINCIAL DEL TRIGO A CARGO DEL MOSAIQUISTA AUTODIDACTA ALDO FRATTI. CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN
- 21:30 HS.: ENTREGA DE PREMIOS “CONCURSO ELABORACIÓN DE PANES CASEROS”. CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN
JUEVES 7
- 19 HS. - INTERVENCIÓN EN VIVO DE UN SILOBOLSA CON ARTISTAS PLÁSTICOS LOCALES. DONACIÓN: EL AGROPECUARIO DE J.H. GOÑI, REPRESENTANTE OFICIAL DE IPESA. A BENEFICIO DE LA LIGA ARGENTINA DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER (LALCEC). CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN
- REALIZACIÓN EN VIVO DE MURAL EN MOSAICO CON EL LOGO DE LA 50° FIESTA PROVINCIAL DEL TRIGO A CARGO DEL MOSAIQUISTA AUTODIDACTA: ALDO FRATTI. SEGUNDA ETAPA. CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN
-20.00HS. MESA REDONDA AGROPECUARIA. SOCIEDAD ITALIANA
-20.00 HS APERTURA DEL ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA A CARGO DE LA COMPAÑÍA DE DANZA CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA DE LA MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS. ESPECTÁCULOS DE BANDAS DE ROCK LOCALES.
- 20.30 HS. CHARLA SOBRE LA HISTORIA DE LOS INICIOS DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL TRIGO. DISERTANTE: SR. ANTONIO DIEZ. ACOMPAÑAN: EZEQUIEL LANZA Y CAROLINA GOYCOECHEA, INTEGRANTES DE LA OFICINA DE TURISMO DE SAN MAYOL. CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN
- 21.15HS. SHOW DE DANZA ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
- 21.35HS. PLAN B. TRIBUTO A SODA STÉREO. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
- 22.30HS. VIDEO DE LA HISTORIA DE LOS 50 AÑOS DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL TRIGO. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
- 23.00 HS. ESTELARES ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
- 00.00HS. BANDAS DE ROCK ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
VIERNES 8
- 18.00 HS. MISA DE ENCUENTRO JUVENIL ZONA ESTE PRESIDIDA POR EL ARZOBISPO DE BAHÍA BLANCA, CARLOS ALFONSO ASPIROZ COSTA ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
-19 HS RECITAL DE MÚSICA CATÓLICA CON MAXI LARGHI Y MECHI RUIZ LUQUE ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
- 19 HS. CONTINÚA INTERVENCIÓN EN VIVO DE UN SILOBOLSA CON ARTISTAS PLÁSTICOS LOCALES. CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN
- 20.00 HS. SALA DE TEATRO – RECONOCIMIENTO “MUJERES DESTACADAS DE LA COMUNIDAD” ORGANIZADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS DE FAMILIA DEL HCD. CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN.
- 20.30 HS. APERTURA DEL ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA A CARGO DEL BALLET FOLKÓRICO MUNICIPAL.
- 20.50 HS. ESTEBAN PAIS. MÚSICA FOLKLÓRICA. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
- 21.15 HS. MELISA MORALES. MÚSICA POPULAR. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
- 21.40HS. LOS 4 AMANTES. GRUPO MUSICAL DE CUMBIA. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
- 22.30HS. VIDEO DE LA HISTORIA DE LOS 50 AÑOS DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL TRIGO. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
- 22.45HS. LOS PALMERAS. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
SÁBADO 9
- 19 HS. CONTINÚA INTERVENCIÓN EN VIVO DE UN SILOBOLSA CON ARTISTAS PLÁSTICOS LOCALES. CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN
- 20.30 HS. SALA DE TEATRO - CHARLA SOBRE LA HISTORIA DE LA YERBA MATE. DISERTANTES: MUSEO DE LA YERBA MATE DE RETA. CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN
-20.30 HS. APERTURA DEL ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA A CARGO DEL BALLET FOLKÓRICO MUNICIPAL.
-20.45 HS. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA MAESTRA RURAL, EL AGRICULTOR PIONERO Y EL PEÓN RURAL. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
- 21 HS. MILTON RE. ESPECTÁCULO DE HUMOR. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
- 21.30 HS. DESFILE EN HOMENAJE A LAS REINAS DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL TRIGO. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
- 22 HS. BON GIOVANNI. ESPECTÁCULO MUSICAL INTERACTIVO. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
- 23.30HS. MIDACHI. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
DOMINGO 10
-13 HS ALMUERZO OFICIAL. AV. ITUZAINGÓ ESQUINA MATHEU (FOGÓN 1).
-16 HS. ACTO OFICIAL. DESFILE DE CARROZAS ALEGÓRICAS Y DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS.
- 19 HS. FINALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN VIVO DE UN SILOBOLSA CON ARTISTAS PLÁSTICOS LOCALES. CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN
-19:30 HS. PRESENTACIÓN DE LA EDITORIAL CARAVANA. CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN
-20.30 HS APERTURA DEL ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA "HOMENAJE AL CIRCO CRIOLLO DE LOS HERMANOS PODESTÁ"- DISCIPLINAS ARTÍSTICAS LOCALES. DIRECCIÓN: JORGE MAURI, AYELÉN HERRERO, PAZ GOICOECHEA.
-20.45 HS ESPECTÁCULOS DE ARTISTAS LOCALES HASTA EL CIERRE. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA
-20.50 HS. ORQUESTA DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE TRES ARROYOS ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
- 21.15 HS. NATALIA LARA. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA
- 21.45 HS. SORTEO DE $ 100.000 CON LA COMPRA DE ENTRADAS. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
- 21.55 HS. PRESENTACIÓN OFICIAL DEL VIDEO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS “ELIJO TRES ARROYOS”. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA.
- 22 HS. ABEL PINTOS. ESCENARIO MAYOR JUAN PESALACCIA