Comienza la IV edición del Festival Latinoamericano de Teatro CLT

Tres Arroyos será la sede del IV Festival Latinoamericano de Teatro CLT. Participan compañías y elencos de siete países del continente: Argentina, Bolivia, Chile, México, Brasil, Colombia y Uruguay y dos de Europa, España y Portugal. La actividad teatral local estará representada con un espectáculo “homenaje” al reconocido actor Ricardo Listorti, a cargo de artistas de nuestra ciudad que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria.

Espectáculos, actividades formativas y de reflexión; clínicas internacionales, actividades artísticas con eje en la inclusión social y comunitaria, son algunas de las propuestas que componen la programación de este nuevo encuentro.

La realización del Festival Latinoamericano de Teatro se llevará a cabo durante los días 19,20, 21, 22 y 23 de julio de 2017. La elección de Tres Arroyos como sede, no fue azarosa sino que se enmarca en el trabajo de descentralización, que desde su creación guía a los proyectos y actividades del CLT. Volver global lo local. Localizar lo global en territorios por fuera del circuito teatral habitual. En dicho marco también se encuentran las actividades con y para la comunidad anfitriona y sus instituciones educativas.

Programación oficial

Miércoles 19

16 hs Conferencia a cargo de Jorge Dubatti

Título: “Panorama del Teatro Latinoamericano actual.”

Lugar: Salón español

Obra: Sueño Americano. Por la Compañía Los Robinson (Chile)

Lugar: Teatro Municipal / Horario: 19.30 hs

SUEÑO AMERICANO es una versión libre de La vida es sueño, en donde vemos a un Segismundo, ya no en la torre de marfil, sino atrapado en una torre de cemento, en un departamento de un ambiente, como los miles de apartamentos de la capital. En este cautiverio, Segismundo sueña con sueños de amor, éxito y fracaso, con el sueño de un país, sueños y pesadillas heredados, impuestos, un sueño americano que huele mucho más al país del norte, que a un país del sur, al fin del mundo. El montaje se plantea como una tragedia contemporánea, con tintes de humor negro, en donde vemos a un Segismundo de nuestros tiempos, despertándose dentro de un sueño tras otro. En este viaje entre sueños, él se encuentra con su amante, su hermano (un político), una extraña prostituta y su padre, detenido desaparecido. Así en estos encuentros, Segismundo intenta diferenciar lo real de lo soñado, preguntándose por sus propios sueños, los sueños de una generación y el sueño de un país.

Compañía Los Robinson

Es una compañía de teatro conformada por artistas de las artes escénicas pertenecientes a la generación de los 80, reunidos para interrogar su presente y realidad, su contexto socio-político-cultural, a través de una búsqueda estética que de-construye el realismo, en tanto pretensión de instalar una única realidad oficial, generando fisuras en el tejido de esta realidad, por donde se cuela un relato subterráneo.

Los Robinson se presentó desde el 2007 al 2009, con dos temporadas en la sala principal del Teatro Sidarte y presentaciones en festivales nacionales como Cielos del Infinito, entre otros.

Obra: La Contracción de Lorenz. Por la Compañía Bobina Teatro.(México)

Lugar: Teatro Municipal / Horario: 21.30 hs

La contracción de Lorenz, surge a partir de la indignación provocada por los asesinatos de varones homosexuales sirios, cometidos por “los yihadistas”, un grupo terrorista extremista islámico cuya brutalidad rebasa cualquier tortura imaginable. Este montaje busca informar, denunciar y sensibilizar al espectador sobre dichos acontecimientos para generar empatía. La obra toma como punto de partida estos sucesos en Siria para reflexionar un tema universal: La Brutalidad de la que como especie somos capaces de generar y ejercer sobre otro ser humano. Queremos denunciar con la sociedad los actos brutales que no solo victimizan a los homosexuales en Siria, sino que también niños, mujeres y civiles que son torturados, crucificados, lapidados, masacrados bajo el pretexto de la revolución y el islam. En todo el mundo se comenten actos de homofobia e intolerancia, muchos de ellos terminan en asesinatos, por ello, creemos que esta puesta en escena puede ser también un estímulo para detener conductas, que por muy pequeñas que consideremos que sean, pueden ser una piedra en un muro de brutalidad.

La Compañía Bobina Teatro

Es un grupo conformado en 2013 que debido a su trayectoria han sido becados en diferentes ocasiones por instituciones culturales con becas de apoyo para la creación, y han sido invitados a colaborar en proyectos especiales a nivel nacional. Para su objetivo de creación cooperan en conocimientos de teatro, fotografía, diseño para la realización de sus montajes. Toman la dramaturgia de gestación interna y original como el eje de creación de sus obras. De esta manera buscan involucrarse en puestas en escena que estén directamente conectadas con los intereses de expresión y creación de los integrantes. Dentro de los proyectos gestados dentro del grupo se encuentra su opera prima Licenciado Hansel, Ingeniero Gretel, proyecto que ha sido muy fructífero desde su estreno en 2013. De reciente estreno se puede nombrar a La contracción de Lorentz, puesta en escena que ha sido seleccionada para integrar la programación del Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México en 2016.

Jueves 20 de julio

Actividad Formativa: Escuela Latinoamericana de Artes Escénicas

Hora: 10 hs / Lugar: Salón español

Teatro como inclusión Social, a cargo de José Guevara y Lucía Urriaga

Hora: 10 hs / Lugar: Salón Grupo Envión

Actividad Formativa / Escuela Latinoamericana de Artes Escénicas

Actividades de formación internacional

Taller Investigación Autobiográfica a través de la memoria sensoria, a cargo de la actriz y directora Carolina Correa

Conferencias

Foro de Circulación Teatral Internacional

Obra: Gullermus Girls and love. Por la Compañía La Perduda /Sergei, de Salt. (Catalunya, España).

Lugar: Teatro Municipal / Horario: 19.hs

Guillermus Girls and love habla de las peripecias de un club de drag queens en el empeño de crear un montaje con textos de Shakespeare para superar sus dificultades. En un principio vemos a las actrices pelearse por un texto que no entienden ni saben cómo montar, a medida que avanza la obra nos irán presentando escenas conocidas del bardo de Strafford que nos hablan de amor. Hablan del amor, porqué solo el amor no puede sacar del pozo.

Las compañías Safareig Teatre y La Perduda

Son dos compañías de teatro catalanas nacidas en la ciudad de Salt, Girona Catalunya. El Safareig es un grupo que nació a finales de los años 80 como muchas compañías catalanas a raíz de la típica celebración navideña de Los Pastorcillos. La Perduda en cambio nació a principios de los años 90 porque algunos de sus componentes quisieron dar una mayor profesionalización al teatro amateur. Ambas compañías han apostada por obras de mucho rigor y profesionalidad en el ámbito amateur e independiente. Han compartido des de sus inicios directores y elenco y así poder llevar a cabo una faena muy reconocida a nivel de la provincia de Girona de sus montajes

Obra: Crónicas de un comediante. Por la Compañía Bachín Teatro.(Argentina)

Lugar: Teatro Municipal / Horario: 21.30 hs

Crónicas de un comediante no se conforma con construir un relato cronológico de la historia de “un” comediante sino que desde las cuevas de Altamira hasta el siglo XXI recorre un extenso camino. Y lo hace a través del humor, de las reflexiones metateatrales, de las preguntas retóricas, las interpelaciones a espectadores hipotéticos a interlocutores telefónicos. Se detiene a pensar las palabras que usa, a relacionar situaciones cotidianas con pinturas, se inscribe en una historia de actuación, reconstruye las escenas de los otros, incluso cinematográficas. El discurso que lleva adelante remite a la asociación libre, al devenir de la memoria, pero hay zonas en las que se detiene una y otra vez: la pregunta en relación el para qué estar ahí y la afirmación respecto del valor del arte, irónico, absurdo, certero, verosímil.

La Compañía /El Bombín teatro"

Este grupo de teatro independiente nace a partir de la experiencia de compartir el trabajo , la poesía y la militancia durante seis años con uno de los grupos de teatro independiente más reconocidos en el panorama teatral argentino, “El Bachín Teatro” el registro de más de seis años trabajo, dan cuenta de nuestra búsqueda como artistas y creadores. “El Bachín teatro” nos invitó a la aventura de montar un grupo y poner en escena “Crónicas de un comediante”, trabajando siempre la búsqueda de un lenguaje artístico. Esta puesta de “Crónicas de un Comediante” es el resultado de un trabajo conjunto entre dos amigos, dos camaradas, dos artistas. Manuel Santos Iñurrieta en la dramaturgia y dirección y la interpretación a cargo de Jorge Tesone. Este proyecto es la primera puesta en escena de “El Bombín Teatro”.

Viernes 21

10 hs: Mesa de Programadores de Festivales Internacionales

Lugar: Salón español

Foro Crítica, Investigación y Teatro

Juan Pablo Ricaurte, Colombia. Jorge Dubatti y Gabriel Fernández Chapo Argentina

Tributo a Ricardo Listorti, reconocido actor tresarroyense

Hora: 18.30hs / Lugar: Alianza Francesa

Alcira Lembi, Andrés Mazzitelli y Javier Oroquieta, serán los encargados de llevar adelante el montaje de MERDE obra que se gestó a partir de la convocatoria de este festival, tomando como punto de partida distintos textos que estos artistas compartieron con el reconocido actor Ricardo Listorti, sumado a otros inéditos, que verán la luz por primera vez en este encuentro. Luego de la prematura muerte de un amigo en común, actor teatral de vasta experiencia, tres compañeros de andanzas en los escenarios se unen para recordarlo y, tal vez, reencontrarlo, a través de las obras que aquel actuara y dirigiera. La pieza recrea, en la voz de los actores, fragmentos de algunos de los tantos trabajos interpretados a través del tiempo por Listorti: Príncipe Azul, de Eugenio Griffero, Hamlet, de William Shakespeare, Art, de Yasmina Reza, Por hoy dejamos acá, de Andrés Mazzitelli. Al mismo tiempo, los tres amigos se permiten cuestionarse acerca del trabajo de actor y evocan la pasión con que su amigo vivió siempre esta profesión. La música, ingrediente indispensable en todas las obras que Ricardo adaptó, actuó y dirigió, ocupa un lugar fundamental en la evocación. Invitado especial es el grupo vocal Senza Tempo, con el que Listorti pusiera en escena Canciones para ver, de María Elena Walsh. Se cuenta también con una interesante apoyatura técnica en lo audio visual. En síntesis, Merde!, escrita por Alcira Lembi, con la colaboración de Andrés Mazzitelli y Javier Oroquieta, recorre entrañablemente la trayectoria de un actor, que es a la vez todos los actores.

Obra: Yo cual Delmira. Por la Compañía Trillo. (Uruguay)

Hora: 20.30hs / Lugar: Teatro municipal

El espectáculo permite al público revistar la obra de la poetisa y reflexionar sobre los derechos de las mujeres, que hoy -100 años después de la muerte de Delmira Agustini- siguen siendo vulnerados. Mediante un procedimiento de experimentación escénica cuatro artistas uruguayas, exploran, investigan, ensayan y crean a partir del rico legado artístico de la poetisa desde una mirada contemporánea que permita resignificar su obra y reflexionar sobre la actualidad de las mujeres en el Uruguay.

La Compañía /Trillo

Las compañías uruguayas: Paréntesis Teatro y Extra Conglomerado con más de 10 años de experiencia en proyectos escénicos se unen para formar un equipo de trabajo, Trillo, que tiene como finalidad la producción y distribución de espectáculos de artes escénicas - nacionales e internacionales- por territorio nacional y extranjero. Trillo es un sendero que se genera por el recorrido: es abrir caminos, redes, lazos de colaboración y cooperación. Asimismo es fomentar el intercambio entre artistas, gestores culturales y productores, de modo de llegar en forma eficaz al público. Incrementando la oferta de espectáculos de calidad a todos los ciudadanos del país, y garantizando la viabilidad para promotores locales y artistas. Esto es Trillo, una forma de acercar los espectáculos al público. Es compartir experiencias, es estar juntos, es dar vida a un escenario.

Obra: Frontera. Por la Compañía Migrants. (España / Islas Baleares)

Hora: 22.30hs / Lugar: Teatro Municipal

Poema visual-corporal sobre la memoria, el desarraigo, los sueños, los anhelos y los miedos de millones de migrantes. ¿Qué hay después de la frontera? ¿Qué queda por perder cuando está todo perdido? Frontera se aproxima con delicadeza a situaciones límite en la vida de unos “migrantes anónimos”, que podrían ser millones, creando una serie de imágenes poéticas que en su conjunto forman un relato de extrema actualidad pero a la vez universal, donde los conflictos sociales, la violación de los derechos humanos y la desigualdad mundial son temas subyacentes. La especie humana ha estado en constante migración desde el inicio de los tiempos, por múltiples y muy diversos motivos; hambre, guerras, climas más benignos, siempre con el anhelo de mejorar en algún aspecto su condición actual. Una de las principales características del teatro de gesto es que se sirve de un lenguaje universal. En ese sentido, Frontera conecta con el inconsciente humano; las imágenes que se crean en escena son reconocibles por el espectador.

La Compañía Migrants

La compañía migrants presenta Frontera, un espectáculo de teatro gestual de 60 minutos de duración, apto para todos los públicos. El proceso de creación se inicia en septiembre de 2016, luego de la obtención de fondos europeos para la investigación escénica (FEDER). A partir del concepto de “migraciones” y con la “memoria” como motor, migrants ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre distintos modos de traducir en movimiento diferentes imágenes e historias de gente, imaginaria o real, que ha tenido que abandonar su lugar de origen en búsqueda de un futuro mejor.

Sábado 22

10 hs

Actividad Formativa / Escuela Latinoamericana de Artes Escénicas

Taller de Puesta en escena, Dictado por Enrique Gorena Sandi, director de Radio Paranoia, dramaturgo y director, formado en el Teatro Los Andes.

Taller Comunicación Cultural para Artes Escénicas, a cargo de Daniel Franco es Especialista en Administración Cultural y docente de Metodología del Planeamiento en Comunicación en la UBA.

Escuela de espectadores

Este espacio se propone brindar herramientas para multiplicar el disfrute y la comprensión de las obras, ampliar y enriquecer el horizonte cultural, emocional e intelectual y difundir la experiencia del teatro.

Red de Danza/ Residencia de Creación Internacional

Se presentará la Red de Danza en el Festival Latinoamericano de con una Residencia de Creación Internacional que tendrá como resultado una Performance de movimiento con artistas de cada uno de los países invitados, fomentando el intercambio y la colaboración latinoamericana a cargo de Natalia D Annunzio, actualmente radicada en España. Coreógrafa, acróbata, licenciada en Coreografía y Técnicas de Danza en el Conservatorio Superior de Danza de Valencia.

Obra: Carolina de Lorca. Por la Compañía Grupo Dos Dois. (Brasil)

Hora: 20.30 hs / Lugar: Teatro Municipal

Solo autobiográfico que abarca las cuestiones físicas y psicológicas que pasan en la vida de una mujer cuando está esperando un hijo. Con humor y drama el espectáculo investiga el universo de la maternidad y discute los puntos cruciales que determinan cambios en el comportamiento de la mujer y de la vida familiar. A través de la danza y de la interpretación de esa madre-actriz se proporciona al espectador, además del entretenimiento, una vivencia artística que revive memorias y despierta diferentes sentimientos. Soledad, espera, angustias e inquietudes – a veces con levedad, otras con desespero - pasan intensamente el espectáculo, siempre proponiendo más indagaciones que respuestas sobre un tema tan complejo y lleno de matices como el universo femenino.

La Compañía Grupo Dos Dois

Grupo Dos Dois es una compañía con sede en el Centro de Artes Soller, em Nova Lima / Brasil, que tiene un proceso de creación a partir de lo autobiográfico y los caminos que el teatro puede atravesar para transformar en ficción historias comunes a todos. El grupo está formado por Carolina Correa y Cristiano Diniz. En 2012, desarrollaron su primer espectáculo, CAROLINA DE LORCA, donde el tema principal es el universo de la maternidad, experiencia por la que la actriz ha vivido recientemente. El espectáculo se estrenó en Río de Janeiro en 2014 y ha recorrido diversos festivales en Brasil y América Latina, como Argentina, Chile y Cuba, este último en febrero de 2016 en el 3er Festival del Monólogo Latinoamericano de Cienfuegos. El Grupo Dos Dos tiene otros trabajos como TEMBLOR: UN SOLO PARA DOS ACTRICES, que tuvo su debut en enero de 2016 en el Festival Santiago Off en Chile, y estrenará este año el nuevo espectáculo, TROMBO, con dirección de Juliana Pautilla y Tiago Gambogi.

Obra: Una Furia Patria. Por La Compañía Grupo Canibal. Argentina

Hora: 22hs / Lugar: Teatro Municipal

Cuatro actores representan una obra de teatro en la que el museo público del teatro nacional agoniza sin presupuesto, visitantes, ni programas. Su Patrimonio y la memoria cultural, que allí se conservan, se encuentran en peligro producto de la desidia gubernamental y la ausencia de políticas. Tres trabajadores del Estado allí olvidados por la maquinaria estatal y una visitante, protagonizan una original batalla contra el olvido y la destrucción patrimonial. La obra nos invita a reflexionar sobre el vaciamiento cultural y su relación con la mercantilización del arte, cuando las políticas culturales ponen el énfasis en el mercado.

La Compañía / Grupo Caníbal

Fundada en 2010 bajo la premisa de realizar trabajos artísticos con mensaje social. Han recibido varios premios, nominaciones y declaraciones de interés por sus obras Abuelas de Plaza de Mayo, Promoción y defensa de los Derechos Humanos, Cultural, etc. Habiendo participado en más de 20 Festivales, Nacionales e Internacionales a lo largo de su trayectoria. “Una Furia Patria” se estrena en Brasil en 2016. Con el Apoyo del Instituto Nacional del Teatro y Proteatro Seleccionada para participar del Mondial de Mónaco, Mónaco 2017. Seleccionada para el Festival Iberoamericano de Teatro de Logroño, España 2017 Seleccionada para el Festival de Teatro Internacional de Alentejo, Portugal 2017. Seleccionada el Segundo Festival de Teatro Independiente de la Comuna 15, CABA. Festival Arte 2,3,4 Mar del Plata 2017, Bahía Teatro 2017.

Domingo 23

Obra: No límite Da Dor. Por la Compañía Lendias d” Encantar. Portugal

Hora: 18hs / Lugar: Teatro Municipal

Por medio de intensos momentos teatrales se hace honor a todos aquellos que tuvieron el coraje de enfrentar al aparato represivo de la dictadura. Esta obra se inspira en el programa de radio de la cadena Antena 1 “Al límite del dolor”. En él se oían relatos en primera persona de presos políticos que habían sido torturados y humillados por la policía secreta del régimen (PIDE/DGS). Por medio de una puesta en escena sombría y relatos intimistas, esta obra pretende dejar una reflexión en torno al totalitarismo y el silencio que muchas veces aplicamos a la opresión que sufren los pueblos del mundo.

La Compañía / Lendias d´Ecantar

Se funda en 1997, en la ciudad de Beja, Portugal tiene como base que el trabajo del actor es el centro de la creación. Este objetivo se alinea con fin de crear una mayor dinámica cultural de la ciudad una creación y formación de público teniendo al teatro como motor.

Desde siempre se trabajó para todo tipo de públicos y franjas etarias y su trabajo tiene también un fuerte componente de formación e itinerancia, alentando el trabajo de inclusión social con comunidades carenciadas o personas en riesgo de exclusión social.

En el 2014 organiza la I Edición de FITA (Festival Internacional de Teatro de Alentejo) en Beja y Évora con espectáculos de 13 compañías nacionales y extranjeras.

Obra: Radio Paranoia. Por la Compañía La Cueva. (Bolivia)

Hora: 19.30 hs Lugar: Teatro Municipal

20.30 hs Acto de Cierre

Lugar: Teatro Municipal

Actividades Complementarias

Personalidades destacadas de las artes escénicas Internacionales compartirán sus experiencias brindando seminarios, charlas, participando de foros y debates estableciendo en este intercambio un puente para la promoción y difusión de la cultura tresarroyense y regional hacia Latinoamérica y Europa.

Para los Foros y Conferencias está confirmada la presencia del investigador, periodista y docente universitario Jorge Dubatti. Desde Colombia, Juan Pablo Ricaurte gestor, investigador, crítico y docente presentará Fondo Editorial de la Revista Ateatro / Atrae estimulando el interés por la dramaturgia Latinoamericana y la interacción el los escritores y dramaturgos del Partido de Tres Arroyos y la Región, así mismo junto a Jorge Dubatti y Gabriel Fernández Chapo Director e Investigador argentino presentarán el Foro Investigación, Crítica y Teatro.

Actividades de formación internacional

Por medio de la Escuela Latinoamericana de Artes Escénicas estos seminarios intensivos, dictados por profesores internacionales, están concebidos como instancias capacitación y de intercambio destinadas a la comunidad de la ciudad de Tres Arroyos y la zona como así también a profesionales, estudiantes de teatro y de artes escénicas.

De Brasil, la actriz y directora Carolina Correa presenta el Taller Investigación Autobiográfica a través de la memoria sensorial. Correa se propone la elaboración de partituras autobiográficas a través del rescate de los movimientos del cuerpo en sus varias fases (infancia, adolescencia y adultez). La docente es Posgraduada en Arte de la Performance Facultad Angel Vianna Río de Janeiro y graduada en Comunicación Social — PUC MG.).

Puesta en escena: Dictado por Enrique Gorena Sandi, (Bolivia) Actor, dramaturgo y director, formado en el teatro Los Andes, de amplia trayectoria en distintos países de Latinoamérica. Director del grupo “La cueva”, fundado hace 15 años. Actualmente lidera un Laboratorio de Investigación y Formación Teatral en Santa Cruz, La Paz, Sucre, Potosí y Cochabamba profundizando sobre la Puesta en Escena y la Dramaturgia.

Red de Danza/ Residencia de Creación Internacional

Se presentará la Red de Danza en el Festival Latinoamericano de con una Residencia de Creación Internacional que tendrá como resultado una Performance de movimiento con artistas de cada uno de los países invitados, fomentando el intercambio y la colaboración latinoamericana a cargo de Natalia D Annunzio.

Actividad de Inclusión social

El teatro como soporte para la inclusión social: El docente José Guevara, junto a Lucía Urriaga utilizarán herramientas de la actividad teatral para desarrollar las cualidades personales, enriqueciendo su conocimiento y desarrollo. La actividad se plantea como instancia de juego y exploración, sin necesidad de tránsito profesional por las artes escénicas. El seminario está destinado a los jóvenes que ya participan en los cursos de actividad artísticas desarrollados en el lugar y a jóvenes del sector, sin necesidad de experiencia previa utilizando las potencialidades artísticas del sujeto para la incorporación o aprendizajes de los contenidos.

Mesa de Programadores de Festivales Internacionales

Programadores que estarán presentes. Encuentro Latinoamericano de Teatro de Grupo, Brasil; Festival Latinoamericano de Teatro de Pachuca, México; Festival Bahía Teatro, Argentina, Festival Latinoamericano de Teatro de Santiago Chile, Productora Independiente Extraconglomerado Uruguay, Festival Iberoamericano de Teatro de Logroño España, Festival Internacional de Teatro de Alentejo, Portugal.

Taller Comunicación Cultural para Artes Escénicas.

“De la gacetilla de prensa a las redes sociales”, dictado por el fundador de la agencia de prensa Simkin Franco, Daniel Franco Especializado en Administración Cultural, docente de Metodología del Planeamiento en Comunicación, en la carrera de Ciencias de la Comunicación y del Seminario Políticas Culturales en Argentina en el contexto Iberoamericano, Herramientas para su estudio, análisis, diseño y planificación, que se dicta en la UBA.

Foro de Circulación Teatral Internacional

Orientado a todas aquellas personas vinculadas al fenómeno de la circulación teatral. Tanto desde su lugar de artistas, productores o gestores independientes como a las personas que están vinculadas a la institucionalidad estatal de la cultura. Participarán personalidades vinculadas a la gestión estatal y a la autogestión.

Personalidades Invitadas

Eva Rigau: Regidora de Cultura de Salt, Girona, España.

Rob Van Genechten: Presidente Asociación de Teatro Amateur AITA/IATA, Bruselas Bélgica.

Manuel Ortiz: Director Ejecutivo Corredor Latinoamericano de Teatro Chile.

Álvaro Muñoz: Programador del Festival Latinoamericano de Teatro, Pachuca México.

Antonio Revez: Programador Festival Internacional de Teatro de Alentejo, Portugal.

Carolina Correa y Cristiano Diniz: Programadores del Encuentro de Teatro de Grupo Nova Lima, Brasil.

Cesar Larroudé: Director de Cultura de Salto, Buenos Aires Argentina.

Juan Caputo: Consejero del Consejo Provincial de Teatro Independiente Región 6, Argentina.

Jorge Tesone: Director del Festival Iberoamericano de Teatro de Logroño,

Sergio Díaz Fernández: Subsecretaria de Cultura de San Salvador de Jujuy, Argentina.

Jorge Dubatti: Investigador teatral Docente, Crítico, Fundador Escuela de Espectadores Argentina.

Juan Pablo Ricaurte: Red de Artes Escénicas de la Alcaldía Ciudadana de Medellín Colombia.

Andrea Silva: Productora Trillo, Montevideo Uruguay.

Sobre el Festival Latinoamericano de Teatro CLT Región Sudeste

La línea curatorial trabajó sobre la diversidad de expresiones y registros teatrales, para ello se convocó a grupos y creadores que, desde un amplio currículo en el mundo creativo, dan cuenta de las particularidades del medio en el que se desenvuelven.

La IV edición cuenta con la colaboración de múltiples instituciones culturales y sociales locales e internacionales como por ejemplo: Iberescena (Fondo Internacional Iberoamericano de Artes Escénicas), el Festival Internacional de Teatro de Alentejo, Portugal, el Festival Internacional de Teatro Amateur de Girona, España por medio del convenio Festivals de Festivales, el Festival Internacional de Teatro de Logroño, colaborando en la programación a partir de la Red de Festivales. Esta edición es auspiciada por el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En el ámbito local cuenta con la colaboración de la Asociación Amigos del Teatro y el Teatro Municipal de Tres Arroyos, la Asociación Club Español de Tres Arroyos, la Alianza Francesa, la Sociedad Italiana. Se articula con Espacio Cultural Ranchos Ts. As, el Programa Envión de Tres Arroyos, generando la posibilidad de brindar oportunidades artísticas a grupos sociales más vulnerables. En el plano regional también se articuló y trabajó con varios municipios en el armado de la programación de obras locales.

Sobre el Corredor Latinoamericano de Teatro:

El Corredor Latinoamericano de Teatro es una plataforma de intercambio internacional, que articula actividades entre creadores, organizaciones e instituciones vinculadas a las artes escénicas.

Su misión es fomentar el intercambio permanente de creaciones y reflexiones teatrales latinoamericanas, contribuyendo al desarrollo de una identidad teatral y por tanto cultural, de la región con proyección hacia el resto del mundo.

Entre los diversos proyectos y acciones que realiza el Corredor Latinoamericano de Teatro, “El Festival Latinoamericano de Teatro”, es uno de sus proyectos más relevantes, logrando integrar las diversas redes con las que el Corredor Latinoamericano de Teatro articula sus actividades, contando con campos de acción fundamentales, involucrando a las distintas redes de creadores e instituciones vinculadas al teatro. Estos campos de acción son: Presentación de obras, actividades formativas, y foros/ talleres de reflexión en torno al tema de la circulación teatral en el continente y su vínculo con las políticas públicas.