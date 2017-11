Comienza la segunda edición de la Copa “Jorge Baratteri” en Huracán

La segunda edición de la Copa Jorge Barattieri, en homenaje al recordado dirigente de divisiones inferiores del Club Huracán, comenzará esta semana.

El torneo que alista jugadores de clase 1997 en adelante. Se dividirá en 3 zonas. Grupo A, Grupo B y Grupo C.

Los primeros dos se desarrollaran en el estadio Roberto Bottino, mientras que el tercero en G. Chaves, en cancha de Deportivo Independencia.

El Grupo A, estará compuesto por Huracan, El Nacional, ACDC, Cascallares y Copetonas.

El Grupo B, lo formaran, Villa del Parque, Boca Juniors, Olimpo, Colegiales y Argentino Juniors.

El Grupo C, Deportivo Independencia, Grupo Universitario de Tandil, Juarense de Benito Juárez y resta confirmar la participación de Sportivo San Cayetano. En caso de que el club de San Cayetano no participe, el grupo C, será de 3 clubes.

El primero de cada grupo clasifica a las semifinales, mientras que la plaza restante la tendrá el mejor segundo de los 3 grupos, el cual será definido por sus promedios, para que los 3 grupos estén en igualdad de condiciones.

Los partidos comenzaran a las 20:30 hrs el primer turno, y a las 22: 15 el segundo turno. En el caso de la sede de Chaves, el horario está a definir.

El valor de la entrada será de cincuenta pesos en ambos estadios, y en el Bottino, el ingreso será por platea.

Sin dudas este torneo marca el mismo crecimiento exponencial que tuvo la Copa Roberto Aiello de primera división

Recordamos que el campeón de la primera edición, fue ACDC.

Copa “Roberto Aiello” Senior

En este certamen, en la semana que se inicia está programado cerrar la etapa regular.

Este lunes en cancha de El Nacional, recuperarán la quinta fecha, a las 20:30 con el cotejo entre El Nacional vs. Cascallares y a las 22:15 Villa del Parque vs Olimpo.

El miércoles, será el momento de recuperar la séptima fecha, En primer turno jugarán El Nacional vs Deportivo Central y en segundo Colegiales frente a Huracán, que, ganando, se alzará como monarca de la etapa regular.

La próxima semana dará inicio el Play Off.