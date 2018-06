Comisión de Salud del Concejo: Debaten la creación de un Banco de Leche Humana

Se realizó este mediodía, una reunión de la Comisión de Salud y Familia del Concejo Deliberante, donde se trató un proyecto del Frente Renovador sobre la creación de un “Banco de Leche Humana”.

En este sentido, la presidente de la comisión, Mercedes Moreno, explicó que “el concejal Fhurer nos estuvo explicando cómo funciona en Neuquén el Banco de Leche Humana y lo que decidimos fue pedir opinión a la Secretaría de Salud, a algunos pediatras que hagan neonatología para ver la implicancia y necesidad, y hay que analizar cuáles son los costos de una inversión así, y qué posibilidades de recuperación hay porque por lo que nos explicaba Matías Fhurer la entrega de leche puede ser tanto para pacientes del hospital como de clínicas privadas, y no solamente de Tres Arroyos, porque es una estructura grande como para una ciudad chica entonces hay que hacer un planteamiento a nivel regional”.

También se trató el proyecto de Cambiemos “Prácticas en Huertas”, donde la concejal Daiana De Grazia anticipó cómo va a seguir esa propuesta, con qué aportes, y se anunció que en julio comenzarían las capacitaciones.

Por otro lado, hubo una respuesta al Consejo de Discapacidad sobre la presencia de perros en la calle. Moreno contó que “surgió de un reclamo de un vecino en una de las reuniones del Consejo de Discapacidad donde esta persona nos dijo que con el tema de los bastones, y la cantidad de perros sueltos, el perro entiende al bastón como una agresión y una persona había sufrido una mordedura de perro por esta situación”.

Corredor de Teatro Latinoamericano

La Comisión de Salud recibió la visita de integrantes del Corredor de Teatro Latinoamericano que estará llevando a cabo un festival en nuestra ciudad del 19 al 22 de julio.

Según explicó la concejal Moreno, se le cedió un tiempo ya que el martes, día en que se reúne la Comisión de Cultura, no pudieron asistir. “Tienen una concepción del teatro no solo como expresión artística sino como expresión social y comunitaria, se puso en común toda la propuesta de este festival y el compromiso de los concejales de acompañar esta idea, se recabo la ayuda que reciben del municipio para la concreción de este festival y se pidió también el apoyo de los diputados provinciales”, detalló.