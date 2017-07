Comisión de Salud: PAMI posee una deuda con el Hospital Pirovano de $1.500.000

En el mediodía de hoy se concretó una nueva reunión de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, para la cual se invitó a referentes del Hospital Pirovano y al representante local del PAMI, Carlos Rodera (quién no asistió a la Comisión) para aclarar la situación y hablar sobre mejoras en la atención y en el servicio de emergencias de PAMI, ante los cuestionamientos planteados al cuerpo deliberativo desde los distintos bloques que lo componen. Al mismo tiempo se dio a conocer en la Comisión que el PAMI tiene una deuda de $1.500.000 por la asistencia de traslados de larga distancia con el Hospital.

Rodera presentó una nota en la que obvió su participación a la reunión diciendo que le fue impedido asistir por parte de autoridades de la obra social; en este sentido, la concejal del FpV, Mercedes Moreno, le dijo a LU 24 que “preocupan las ausencias que hubo en la Comisión de Salud, estaba convocado el titular local del PAMI, el Doctor Rodera quién no ha concurrido porque no cuenta con la autorización de sus superiores para presentarse en el Concejo Deliberante, nos parece un atropello institucional, estamos hablando de una reunión con los concejales”.

“Buscamos respuestas o posibles caminos para los problemas que le pasan a la gente, concretamente a los jubilados que tienen PAMI como obra social y no tienen respuesta en la institución y por lo tanto concurren al Concejo Deliberante a manifestar su situación y sus problemáticas, esto tiene que ver con los recursos del estado municipal” sostuvo Moreno, al tiempo que agregó que “estamos hablando de un nuevo convenio de PAMI con el Hospital, lo cual resulta muy perjudicial para el Hospital porque ha cambiado el sistema, antes la clínica cobraba por cada prestación que le hacía al paciente, ahora cobra por una cápita total, una muy baja que no llega a cubrir todo lo que el paciente requiere en una internación”.

Resaltando la gravedad del caso, Moreno dijo que “el Hospital se tiene que hacer cargo de cosas que otras empresas no cumplen, cosa que sucede con los traslados programados, esto habla de una situación en rojo”.



El 43% de los internados son pacientes de PAMI

Mientras que el director del Hospital Pirovano, Gabriel Guerra, dijo: “Veníamos a escuchar cómo iba a seguir funcionando PAMI con la presencia de su representante local, pero Rodera no estuvo en la reunión y aprovechamos para charlar con los concejales de esta Comisión y terminar de explicar cuál era la situación del Hospital en cuanto a la situación de los pacientes de PAMI, como repercutían los cambios hacia el sistema capitado y de qué manera veníamos teniendo una influencia en cuanto a la internación y la atención”.

Guerra expresó su malestar con la situación argumentando que “cada 100 pacientes internados, 43 son de PAMI, nosotros planteamos acá que una utilización del recurso hace que nosotros con ese tipo de ocupación no podamos dar la atención al paciente cuando hay otro sistema de salud que podría estar dando la respuesta, sabemos que el paciente de PAMI tiene su patología previa, los gastos que se generan en la internación son mucho mayores, es un porcentaje importante”.