Cómo está “Facón”, una semana después de haber sido apuñalado

Luciana González tiene en tránsito a "Facón", el perrito que apareció apuñalado en pleno centro bahiense cuando miles de personas festejaban el Día del Amigo.

En diálogo con LA BRÚJULA 24 confirmó que evoluciona favorablemente de la herida: "Se lo ve más animado respecto a cuándo me lo trajeron el sábado. Ahora hasta corre y salta. La sacó barata".

"La herida fue abajo del cuello. La veterinaria nos dijo que si hubiese sido en alguna otra zona, quizás las consecuencias habrían sido aún peores", relató González.

En otro tramo de la entrevista radial, contó que "que seguramente tuvo dueño, porque me pide para ir a hacer sus necesidades. Yo vivo en un departamento cerca de la Plaza y yo ya lo conocía porque, incluso, hasta le he dado de comer en alguna oportunidad".

"Seguramente pasó mucho hambre y, según me dijeron, tiene entre dos y cuatro años. Ayer vino una chica con su hijo, ellos tienen otro perrito y un patio. Están muy interesados por adoptarlo", consideró.

Por último, la chica que tiene en tránsito a "Facón" dejó su número por si alguien está interesado en adoptarlo: (0291) 156468309.