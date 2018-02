Cómo sobrevivir en la sociedad que nos rodea: Habló la hija del hombre abandonado en Ruta 3

Raúl Peinado, un hombre de 69 años que viajaba desde Mar del Plata hasta Río Negro en un ómnibus de la empresa Don Otto, se descompuso en medio del trayecto y el chofer lo hizo bajar cerca de Tres Arroyos, a unos 500 metros del peaje, haciéndole firmar a Peinado una planilla que sería para desligar a la empresa de todo tipo de responsabilidad. Peinado caminó cuatro cuadras a la vera de la Ruta 3 mientras sufría un infarto, el chofer del colectivo no fue capaz de dar la vuelta y acercar al hombre hasta el peaje.

El hecho tomó conocimiento a nivel nacional con el correr de las horas, mientras que hoy dialogó con LU 24 Carolina Peinado, la hija del hombre que vivió esta situación inhumana y en estos momentos su estado de salud mejora poco a poco en el Hospital Pirovano. En primer término Carolina dijo que su padre “iba viajando, pasando Necochea sintió una molestia en el pecho, aguantó y aguantó, pasó el peaje de Tres Arroyos y sintió que se moría del dolor. Le pidió al chofer que lo bajara porque estaba descompuesto que iba a pedir la ambulancia al peaje, lo bajó a 500 metros del peaje y mi papá firmó una planilla que él no se acuerda que es, obviamente porque estaba sufriendo un infarto”.

“Él llevaba un bolso grande porque iba al sur por varios días, el chico del peaje estaba al tanto de esto por la patrulla rural y salió a ayudarlo, lo encontró muy nervioso, que sentía mucho dolor. Me indigna la parte humana de los dos choferes y la azafata que iba en el micro, no haber pegado la vuelta hasta el peaje o hacer marcha atrás”, indicó indignada.

Mejorando saludablemente

Al ser consultada por el estado de salud de su padre, la mujer explicó que “está estable, tiene una arteria obstruida a raíz del infarto, que fue muy fuerte por cierto. El jueves si dios quiere va a ser llevado a Bahía Blanca donde le van a realizar una angioplastia. Jamás había sufrido un episodio similar, él lleva una vida completamente sana”.

Carolina además aprovecho para “agradecer y recalcar la atención del Hospital de Tres Arroyos, no tenemos palabras de agradecimiento de como lo han atendido. Tanto médicos, como enfermeras y personal administrativo, es para sacarse el sombrero no hay que quejarse solamente”. Dijo que por el momento no piensa en como seguirá la situación o si tomarán alguna medida judicial: “Veremos como actuaremos, lo más importante es que él salga adelante”.

La sociedad

“Hoy en día que esté pasando esto es algo tristísimo. El jueves por la mañana estará viajando a Bahía Blanca. La atención en el Hospital está siendo bárbara y la gente del peaje también se portó muy bien y es para agradecerles”, agregó la mujer.

Otra vez, otro hecho inhumano que toma un amplio conocimiento público, una muestra total de abandono de persona en el medio de la noche en plena Ruta 3. El hecho dejó sus aristas positivas, como la buena atención brindada por el Hospital de nuestra ciudad, aunque esto no tapa la acción inhumana de los responsables del ómnibus que transportaba a Raúl Peinado.