Comunicado de la CGT: “Cuando la Justicia se precia de ser tal”

La CGT regional Tres Arroyos emitió un comunicado manifestando su beneplácito para con los jueces que sostuvieron que los haberes de los trabajadores pasivos del Banco Provincia de Buenos Aires no podían apartarse del principio de la norma más favorable al beneficiario, dejando sin efecto –para un caso en particular- la modificación que sufriera la legislación de movilidad que amparaba a los jubilados del banco.

“Aplaudimos fervorosamente la decisión tomada por los jueces Pettigiani, Negri, Genoud y Mancini quienes no trepidaron en emitir este fallo ejemplar”, expresaron.

El comunicado completo se puede leer en archivo adjunto.

