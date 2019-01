Comunicado de Servicios Públicos y Dirección de Bromatología

Ante la publicación de una denuncia que efectuara la vecina Natalia Bazterrica, quien detalla los pasos seguidos en cuanto a la problemática que vive con una propiedad lindante a la suya, que dice generarle serios inconvenientes por presencia de roedores e inseguridad debido a su estado de abandono, la Subsecretaria de Servicios públicos y la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Tres Arroyos comunican que los trabajos de limpieza no los realizó ninguna área municipal, por lo que no hay protegidos de especie o cercanías, como se pretende instalar para este caso, ya que la citada catastralmente corresponde a Elba Filomena Di Marco, quien tiene sus tasas al día. Se presume que fue el titular quien se hizo responsable de la limpieza de la vereda.

Además, se recuerda que, ante la denuncia por terrenos o casas abandonadas, el procedimiento es el siguiente:

- Los inspectores municipales, se acercan al inmueble a constatar las condiciones en que se encuentra el terreno o casa abandonada

- Se intima al titular del mismo a limpiarlo y contratar una empresa de control de plagas (obligación de todo ciudadano, titular o inquilino de un inmueble según ordenanza 2820/88 art 1)

- Si vencido el plazo de la intimación no se ha dado cumplimiento a lo requerido, las actuaciones son elevadas al Juzgado de Faltas quien determina el cobro de una multa.

Los terrenos sucios, se limpian en la medida de las posibilidades, de acuerdo al presupuesto que maneja el área, que surge del aporte que tantos vecinos hacen con su esfuerzo cotidiano. Solo después de este trabajo administrativo previo, el Municipio puede cargar los gastos de limpieza a la Partida del inmueble, con posibilidad de recuperar el dinero alguna vez, ya sea cuando el titular pague las tasas, o mediante un juicio.

Casas abandonadas: ingresar sin orden judicial es ilegal también para el municipio

Cabe señalar que todas estas acciones están limitadas por el marco normativo que el Estado de derecho determina. En los casos de casas abandonadas, acceder libremente resultaría incurrir en la ilegalidad, ya que es necesaria la orden de un juez para conseguir el acceso. Sin orden judicial, el Municipio no tiene forma de intervenir. El vecino puede, de todos modos, iniciar una demanda civil al titular del inmueble, ya que es un conflicto entre privados en el que puede intervenir la Justicia.

Presencia de alimañas

En cuanto a la presencia de serpientes, debemos aclarar que solo una especie es considerada peligrosa, y lo importante es informarse sobre cómo identificarlas y qué hacer en esos casos. Se recuerda que hay información disponible acerca de su identificación en la página web del municipio: http://www.tresarroyos.gov.ar/recursos/archivos/Identificacion_serpientes.pdf

Las serpientes son beneficiosas ya que controlan roedores. No está indicado matarlas. La Municipalidad no destina recursos públicos para matar especies nativas beneficiosas.