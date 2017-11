Comunicado del Círculo Médico y FEMEBA por reempadronamiento de IOMA

El Círculo Médico de Tres Arroyos difundió un comunicado elaborado por la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, dirigido a los beneficiarios del IOMA.

El mismo indica que se debe tener en cuenta que “ante la posibilidad de una reducción unilateral del IOMA a su padrón de beneficiarios, aquellos afiliados que no hayan retirado la nueva credencial de la Delegación del IOMA, o no figuren en el padrón, deberán abonar las prestaciones en forma particular.

“Solicitamos a las autoridades del Instituto, que den urgente solución a esta problemática, que perjudica gravemente la accesibilidad de sus beneficiarios y genera incertidumbre entre miles de profesionales que históricamente han dado respuesta satisfactoria a la demanda de sus afiliados”, agrega la misiva de la FEMEBA.

