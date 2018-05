Comunicado del Club El Nacional sobre la situación actual del fútbol local

El Club A. El Nacional emitió un comunicado donde habla sobre la situación actual del fútbol local, que calificó de “un verdadero mamarracho” y que hay “una falta de compromiso para poder solucionar los problemas”.

A continuación el comunicado completo:

Este fin de semana la pelota no rodará en las canchas de la Liga tresarroyense…Qué bronca que sentimos, qué falta de compromiso, qué poca noción de la realidad de las ciudades del interior, todo un verdadero mamarracho.

Sentimos bronca y nos da mucha pena por los chicos porque este fin de semana se debían disputar las finales de las Divisiones Inferiores, con todo lo que ello implica para los pequeños futbolistas. Siempre, el deber de los grandes fue sacarle dramatismo a estas instancias, aconsejándolos y acompañándolos para que realmente disfruten como ellos lo sienten genuinamente. Por eso da bronca que nadie se ponga en el lugar de esos chicos y que por cuestiones de los grandes se les arranque esa posibilidad de disfrutar dentro de una cancha de fútbol hacer lo que tanto les gusta. Seguramente, nos parece, que los que toman las decisiones nunca han vivido algo así. De allí surge, suponemos, esta falta de compromiso.

Tres Arroyos y las localidades de la zona tienen la suerte que casi 3000 chicos jueguen al fútbol, que dentro de una cancha, junto con sus profesores, compañeros y sus padres cultivan compromisos y valores y se alejan de muchos flagelos que afectan hoy en día a toda nuestra sociedad. Con estas medidas y, consecuentemente, con la falta de compromiso para poder solucionar los problemas, se les corta esta posibilidad.

También nos llama poderosamente la atención las disposiciones que se quieren implementar en el fútbol local. Respetamos y acompañamos la postura de la policía local, ya que a ellos se los hace responsables y simplemente aceptan y pretenden hacer cumplir lo que les exigen de más altas orbitas gubernamentales, porque en definitiva, están cuidando su trabajo. Pero a los que no entendemos es a quienes quieren hacer cumplir esas disposiciones y a partir de allí surgen algunas preguntas ¿conocerán Tres Arroyos? ¿Habrán presenciado algún partido en nuestras canchas? O será que, como muchas veces sucede, ejecutan y/o legislan desde grandes capitales y no conocen las realidades del interior. Por ahí, en los lugares en los cuales ellos viven, quizá, sea necesario montar un operativo para ir a custodiar un partido de fútbol. Pero la realidad de Tres Arroyos no es así. Salvo situaciones extraordinarias, a las canchas de nuestra Liga se puede ir en familia, la gente va a pasar un buen momento y muy pocas veces es necesaria la intervención policial.

Tampoco entendemos la postura de nuestros representantes locales. Diariamente se ven y escuchan en medios periodísticos críticas y denuncias cruzadas por diversas falencias en la ciudad (lo cual si es para resolverlo, bienvenida sean), pero en esta oportunidad en ningún momento se vio a todos los bloques de los diferentes partidos unidos y llevando la discusión al lugar que corresponde, dejando de lado egoísmos partidarios y personales y, en definitiva, trabajando para que el fútbol no se pare, para que los clubes podamos abrir las puertas sábados y domingos, para que grandes y chicos podamos disfrutar de este hermoso deporte.

Los clubes cobijamos un montón de chicos y tenemos enormes erogaciones económicas que se afrontan con el trabajo y compromiso de dirigentes, padres, colaboradores, hinchas y hasta de los propios deportistas y en una semana como esta sin que la pelota pueda rodar, nos cuesta mucho dinero y no vemos la ayuda de los decisores para salvar esta situación.

A las autoridades de la Liga local no se les puede pedir mucho más, hicieron lo que pudieron, siempre acompañados con la totalidad de los clubes afiliados, pero chocaron con gente de la que se espera mayor compromiso para con el deporte y los chicos.

Se nos está exigiendo cosas exageradas e imposibles para nuestra ciudad, las localidades de la zona y para el fútbol en general. Hay personas que gobiernan y legislan desde grandes ciudades y no conocen nuestra realidad ni nuestra gente. Parece que los que tienen que hacer algo para salvaguardar una situación tan importante están distraídos en otros menesteres y no logran juntarse por algo tan significativo como son las instituciones que dan atención y contención social a muchos chicos y grandes.

Los más perjudicados con esto son los clubes, los deportistas que trabajan durante toda la semana y principalmente los chicos que encuentran en el deporte muchas cosas que por ahí no las encuentran en otro lugar.

Desde nuestro espacio instamos a ponerse los pantalones largos a todos aquellos que lo tienen que hacer y que la semana que viene vuelva a rodar la pelota.