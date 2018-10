Comunicado del Grupo Construyendo por el femicidio de Fabiana

Desde el Grupo Construyendo de Tres Arroyos, a través de un comunicado, expresaron que "nos sumamos a las voces de repudio y dolor por el femicidio de Fabiana, acompañamos y nos solidarizamos con su familia".

"La violencia machista se cobra la vida de una mujer cada 30 horas en nuestro país, y los agresores no son locos ni enfermos, ni su edad, ni la pobreza, ni el alcohol o las drogas lo justifican", agregaron.

"La violencia contra las mujeres ha recorrido la historia de la humanidad desde sus comienzos.

Hoy nos toca llorar una víctima más.

Hoy nos toca una vez más pedir y gritar que se haga justicia.

Somos muchas las mujeres que luchamos en todo el mundo y aspiramos a una vida más digna, más plena de derechos y libre de violencia, y no vamos a parar hasta conseguirla.

Sabemos que hay salida pero a veces sola no se puede, se necesitan recursos que no siempre se tiene y presencia del Estado que garantice esos recursos para que no haya más víctimas de violencia de género, para que se terminen los femicidios, para que se terminen de morir mujeres en manos de asesinos que se creen dueños de ellas.

Repudiamos el silencio. Repudiamos la indiferencia. Repudiamos las ausencias.

Queremos palabras. Queremos compromiso. Queremos más presencias para poder alzar la voz una vez y para siempre NI UNA MENOS", concluyeron.