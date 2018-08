Comunicado del Partido Obrero Tres Arroyos por daños en el mural de Santiago Maldonado

El Partido Obrero de Tres Arroyos envió un comunicado de prensa manifestando su repudio a la vandalización del mural de Santiago Maldonado.

A continuación la nota completa:

Han dañado el mural de Santiago Maldonado, no a su memoria. El capitalismo, tan destructivo, multiplica lo que intenta destruir, porque a fuerza de reproducir inseguridad termina siempre mordiendo su propia cola, incapaz de liquidar a la única clase que produce valor. Y a la que expolia siempre.

Santiago vio con claridad que a los Estados de esta región nunca se les ocurrió que los originarios podían ser mejor para pensar el desarrollo y no simplemente para ser los brazos laborales del desarrollo; comprendió la injusticia de la mercantilización de la tierra; se solidarizó con Facundo Jones Huala.

A todos los que transitamos por estas definiciones tan sencillas, los Estados capitalistas procuran cercarnos. Siempre habrá para esto un río, un abismo, un sitio hostil hacia donde empujarnos. Y siempre tropezarán con el mismo escollo: no pueden prescindir de nuestra fuerza de trabajo. Si lo hacen, se derrumban como sistema. Mientras tanto, nosotros seguimos andando.

¿De qué les podrá servir tapar una cara pintada sobre una pared? Santiago se refleja en los rostros de todos, es nuestro, vive en nosotros. Y vivirá en quienes suceden, hasta la victoria siempre.

Seguiremos reclamando justicia por los caídos y por los que son encarcelados por luchar, exigiremos la no extradición de Facundo Jones Huala, no olvidaremos a Rafael Nahuel, porque todos somos uno. Sobre la tierra liberada construiremos y habitaremos, a cada cual según su necesidad, y a cada uno según su capacidad.

Somos lo que ustedes no pueden borrar. Cuando se estudie lo que ustedes hicieron, serán los nuestros los que enseñen y los nuestros lo que aprendan. La memoria es un arma cargada de futuro.