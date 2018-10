Comunicado del PJ por el Día de la Lealtad

El Partido Justicialista de Tres Arroyos emitió un comunicado con motivo de conmemorarse, mañana miércoles, el Día de la Lealtad peronista.

A continuación LU 24 reproduce la nota:

"Lealtad", que palabra tan fuerte y con tanto contenido.

El 17 de octubre de 1945 para muchos es el día del nacimiento del peronismo, donde los trabajadores salieron a pedir por la libertad del por entonces coronel Perón, que había comenzado a convertirse en algo así como su Ángel de la guarda. Con el correr de los años ese Ángel se convirtió en presidente, y de su mano llegaron muchos derechos laborales y sociales que conservamos hasta hoy.

La lucha, la perseverancia y la lealtad de ese pueblo hizo que cada 17 de octubre se recuerde como una batalla ganada por aquellos descamisados y desprotegidos a los que tanto Perón, como Evita defendieron incansablemente, dando hasta sus propias vidas.

Hoy la historia nos demanda esa lealtad. Lealtad a los principios peronistas, lealtad a las convicciones, lealtad a los compañeros y compañeras, lealtad a todos esos desprotegidos y trabajadores que hoy se ven día a día despojados de sus derechos.

La pérdida de salarios, de trabajo, la insensibilidad en las medidas tomadas por este gobierno, que no es más que la continuidad de aquel que quería matar a Perón y que aún hoy oprime a sus herederos, es una muestra de que la lucha no ha terminado. Hoy debemos revalorizar la palabra "lealtad". Hoy los peronistas debemos volver a las calles a reclamar con lealtad, por todos los derechos que nos están robando día a día. Es una responsabilidad ser leales, y no hay otro camino que la lucha y la lealtad, que como en el 45 hizo libre al General, y así nos hará libres nuevamente.