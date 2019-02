Comunicado del PTS por denuncia hacia los trabajadores de la ex laso

El PTS en el Frente de Izquierda emitió un comunicado en el que repudian enérgicamente la denuncia realizada por el consorcio del PITA contra las y los trabajadores.

Además manifestaron su total solidaridad con la lucha y se pusieron a disposición de cualquier medida que decidan tomar.

A continuación el comunicado completo:

Desde el PTS en el Frente de Izquierda repudiamos enérgicamente la denuncia realizada por el consorcio del PITA contra las y los trabajadores. No nos sorprende, ya que los empresarios envalentonados por el contexto de ajuste y recesión, se valen de diversas formas para avanzar en flexibilizar aún más las condiciones de trabajo o aumentar la productividad reduciendo los planteles de las empresas. Ellos ven con malos ojos que las y los trabajadores visibilicen su situación y luchen en defensa de sus puestos, como lo están haciendo las y los "ex Laso", porque temen que el resto de las y los trabajadores que sufren sus ataques, sigan éste ejemplo de resistencia.

Frente al conflicto que lleva meses, el gobierno vecinalista ha hecho oídos sordos, dejando correr "agua bajo el puente" mientras las familias siguen sin saber que va a ser de su futuro. Sólo se hizo presente para callar la movilización el día que se manifestaron en la plaza San Martín. Por el lado de la oposición, hemos encontrado muchas palabras pero pocas acciones concretas para resolver el conflicto en favor de las y los trabajadores, siendo que el peronismo tiene injerencia directa en la CGT y la mayoría de los sindicatos. Sacan comunicados pero de paro, movilización y un fondo de lucha recolectado por todos los sindicatos para que las y los trabajadores no quiebren su reclamo por hambre, ni hablar. Por el lado de Cambiemos solo hemos oído el silencio de sus representantes, que avalan las políticas nacionales que van en desmedro de las y los trabajadores.

Desde el PTS planteamos que tanto el gobierno municipal como el provincial, no pueden seguir mirando para otro lado y exigimos que si la empresa no quiere utilizar más la planta, la municipalicen y le den el control y la administración a las y los trabajadores para garantizar los puestos de trabajo. Manifestamos nuestra total solidaridad con su lucha y nos ponemos a disposición de cualquier medida que decidan tomar.