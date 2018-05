Comunicado del Sindicato Empleados de Comercio de Tres Arroyos

Tras la denuncia contra las autoridades del Sindicato Empleados de Comercio que tomara estado público durante el fin de semana, es que desde la entidad gremial se concretó un fuerte descargo a través de un comunicado, en el que gran parte de las aclaraciones que se realizan, corresponden a dichos del ex tesorero, Luis Cravenna quien efectuara la denuncia penal mencionada:

“Ante los hechos ocurridos y la difusión pública de los mismos, nos vemos obligados aclarar a toda la comunidad y especialmente a todos y cada uno de los empleados de comercios, las innumerables injurias y calumnias realizadas por el Sr. Luis A. Cravenna. Trataremos de ser lo más breves y concisos posibles, atento el sinnúmero de difamaciones y acusaciones efectuadas.

En primer lugar, debemos manifestar que este Sindicato todavía no ha tenido acceso a la denuncia penal efectuada por el Ex Tesorero y ex empleado de nuestro gremio, ya que solamente tuvimos acceso a la orden judicial que nos comunicara el Dr. Iparraguirre el viernes 27 de abril en nuestra sede, por la cual se nos requirió una serie de documentación que nuestra entidad obviamente ha puesto a disposición, ya que en la conducción actual no hay nada que ocultar y somos los primeros interesados en que todo esto quede aclarado a la mayor brevedad.

No obstante lo expuesto y atento el esmero por parte del denunciante para que dicha denuncia tomara estado público, debemos realizar las presentes aclaraciones, a los efectos de llevarle tranquilidad a nuestros empleados de comercio.

I) En una clara maniobra totalmente mal intencionada por parte del Sr. Cravenna, pretende confundir a la comunidad mezclando lo que significa una licencia gremial, con honorarios gremiales. Mientras que en el primer caso, el integrante de la comisión directiva queda licenciado de su lugar de trabajo, prestando servicios para la entidad gremial -a cambio de una remuneración igual o superior a la que percibía de su empleador-, en el segundo caso, el trabajador no deja de prestar servicios para su empleador directo y por las importancia de las tareas desarrolladas como integrante de la comisión directiva se le abona una suma de dinero en concepto de honorarios gremiales.

II) Atento lo dicho en el punto anterior, debe quedar claro, que no existe ilegalidad y mucho menos tipificación de delito penal, en que un integrante de la Comisión Directiva perciba una suma de dinero mensual en concepto de honorarios gremiales, independientemente del salario que percibe de su empleador directo por las tares que sigue realizando.

III) Es totalmente falsa la denuncia penal del Sr. Cravenna, ya que ninguna de las personas denunciadas ha percibido suma alguna por tareas no realizadas o ha dejado de prestar servicios para su empleador directo, como consecuencia de sus nuevas labores gremiales.

Entre la documentación requerida y puesta a disposición de la justicia, se encuentra el Libro de Actas de Comisión Directiva, donde expresamente se resolvió, que por la importancia y responsabilidad de las tareas a desarrollar por el Secretario General, Subsecretaria y Tesorera, se les abonara mensualmente una suma de dinero en concepto de honorario gremial.

IV) A los efectos de que no quede ninguna duda al respecto, aclaramos que la Sra. Silvia Beitia, es empleada bajo relación de dependencia de este Sindicato, percibiendo su correspondiente salario por las tareas administrativas desarrolladas en la entidad, las cuales sigue realizando a la fecha.

El Sr. Di Palma y la Sra. Dimayo, son empleados bajo relación de dependencia de la obra social de los empleados de comercio –OSECAC- percibiendo su correspondiente salario por las tareas allí desarrolladas, las cuales singuen realizando a la fecha.

Por último, el Sr. Carlos Barroso, actualmente es jubilado de OSECAC, habiendo laborado para la obra social hasta el otorgamiento de dicha jubilación, siendo totalmente falso que siguió cobrando como encargado de la agencia después de otorgado dicho beneficio jubilatorio.

Es decir, en ninguno de los casos denunciados, existe defraudación o delito alguno, siendo totalmente falso que siguieran percibiendo un salario por labores no realizadas o que se facturaran tareas inexistentes, lo cual es fácilmente comprobable.

V) Por otra parte, debemos aclarar que las cifras denunciadas en los medios por el Sr. Cravenna son totalmente falsas en todos y cada uno de los casos, siendo sumas considerablemente menores a excepción de la denunciada como su propio sueldo, ya que habría manifestado que el mismo era de “unos $60.000”, cuando este gremio debía abonar una suma muy superior por sus haberes.

VI) En relación a las acusaciones de que “vamos a fundir la farmacia” o “no vamos a poder sostener la guardería” o “que prometimos 60 viviendas cuando se habrían subdividido en 34”, simplemente y a los efectos de llevarle tranquilidad a todos los empleados de comercio, les hacemos saber, que desde que esta nueva Comisión asumió, la economía y contabilidad de nuestro Sindicato y nuestra Farmacia, no solo se ha ordenado y transparentado como nunca se lo hizo, sino que esto ha llevado a un crecimiento económico e institucional que nos permite brindarles cada vez mas servicios a nuestros afiliados, abonar los servicios y obligaciones en término -como no se hacía antes- y estar haciendo obras como la Casa del Jubilado y una Guardería que será modelo, para beneficio de todos nuestros afiliados en primer lugar -sean hombres o mujeres-, quienes tendrán prioridad y abonarán un arancel diferencial y en segundo lugar para el resto de la comunidad, en el caso de que la demanda y el espacio lo permita.

En relación al plan de viviendas, primeramente debemos aclarar que no es cierto que en el proyecto de 1996 se hubieran subdividido los terrenos pertenecientes a nuestra institución y en segundo lugar, en la actualidad se encuentra iniciado el expediente N° 2416/5692/2016 ante el Instituto de la Vivienda, existiendo un plano de subdivisión que hasta ha sido presentado en el Concejo Deliberante local, donde consta que se podrán construirse 60 viviendas.

VII) Por último y si bien en nuestra comunidad todos nos conocemos, no podemos dejar de resaltar quien es el denunciante que hoy pretende ensuciar el buen nombre y honor, no solo de los integrantes de la Comisión Directiva, sino también de la propia institución.

EL Sr. Luis Alberto Cravenna, quién hoy pretende aparentar haber descubierto una maniobra supuestamente “delictiva”, fue quien firmó acta de Comisión Directiva de fecha 20/03/14, donde se manifiesta que los honorarios gremiales del Sr. Barroso serían percibidos bajo el régimen de monotributo. De la misma forma que en su carácter de tesorero le abonaba dichas facturas mensualmente al Secretario General. Y como si esto fuera poco, se encuentra en nuestro poder, facturas correspondientes al propio Sr. Barroso, completadas de puño y letra por el mismo Cravenna.

Insistimos, el cobro de honorarios gremiales no es ni es un delito, ni existe ilegalidad alguna, pero lo ponemos de manifiesto a los efectos de demostrar la temeridad con la cual se maneja esta persona, quien ahora denuncia en la justicia, la facturación que el mismo acordó, completó manualmente y abonó en su carácter de Tesorero.

Esta persona que ahora manifiesta en los medios desconocer los honorarios gremiales, en acta de Comisión Directiva de fecha 05/04/13 propuso personalmente un proyecto de honorarios gremiales para los integrantes de Comisión Directiva que prestaran tareas “fuera de su horario de trabajo o en horas ociosas del mismo”.

Para que se entienda bien, el propio Cravenna siendo Tesorero de la institución, propuso un proyecto de pago de honorarios gremiales para todos los integrantes de la Comisión Directiva y ahora que ya no pertenece a dicha Comisión, realiza una denuncia penal por el pago de dichos honorarios que el mismo propuso y pagó mientras era Tesorero.

Por último, esta persona que hoy se pasea por los medios pretendiendo demostrar preocupación por el destino de los aportes efectuados mensualmente por los empleados de comercio, a posteriori de haber perdido la elección de forma totalmente contundente, se licenció de su cargo de Tesorero, se tomó las vacaciones de sus labores en la Farmacia y con posterioridad a las mismas, comenzó a presentar certificados médicos de forma mensual hasta el vencimiento de su licencia paga -un año-, para solicitar una vez vencido dicho plazo, nuevamente sus vacaciones.

Esta misma persona no le era suficiente el suculento salario que mensualmente percibía sin prestar servicios, que le inició un reclamo judicial a este gremio por diferencia de salarios, pretendiendo percibir aumentos mayores a los acordados en paritarias.

También nos ha intimado a que abonemos diferencias de aportes del Seguro Complementario La Estrella, bajo apercibimiento de acción judicial, cuando la liquidación de dichos aportes se efectuaban conforme sus directivas y el mismo era quien realizaba dichos pagos en su carácter de Tesorero.

Por último, debemos comunicar también a todos los empleados de comercio, que el Sr. Cravenna ha sido despedido con causa de nuestra institución, como consecuencia de diferentes irregularidades en el manejo de la administración de nuestra Farmacia y ciertas deslealtades a la misma, entre otras causales, las cuales ha rechazado el propio Cravenna mediante notificación formal, pretendiendo percibir de nuestra Institución una indemnización millonaria.

SI bien nos apena tener que hacer públicas todas estas situaciones, que en definitiva lo único que hacen es ensuciar a esta centenaria institución gremial, nos hemos visto obligados a hacerlo ante semejante difamación.

No obstante lo expuesto, hacemos saber que a partir de la fecha guardaremos silencio a los efectos de evitar seguir otorgándole notoriedad a este persona y dejaremos que la justicia actúe y resuelva esta infundada denuncia penal, para que una vez concluida la misma, comunicar a nuestros afiliados y a la comunidad entera su resolución.

Por último, hacemos saber a todos los empleados de comercio, que tienen las puertas abiertas de nuestra institución, para acercarse y evacuar todas las dudas que pudieran surgirles a raíz de lo expuesto.

Sin otro particular saluda atte.

Comisión Directiva Empleados de Comercio.