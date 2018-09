Comunicado sobre irregularidades en la prestación médica del Hospitalito de Claromecó

Desde el Centro Municipal de Salud del partido de Tres Arroyos se informa a la comunidad que la razón principal por la cual se dejó de abonar la bonificación extra laboral a los médicos de la Unidad Sanitaria de Claromecó, que implica una erogación de casi $500.000 al año, fue por no haber contraprestación alguna “extra laboral” por parte de los profesionales.

Desde que el Dr. Javier Pizarro asumió la Dirección del Centro de Salud, se empezaron a detectar irregularidades en la prestación médica, lo que llevó a la concreción de varias reuniones con los profesionales de la Unidad Sanitaria.

En primer lugar, se verificó que los traslados en ambulancias de pacientes con código rojo se hacían normalmente sin médico, lo que derivó en sanciones. Asimismo, se detectó que los profesionales médicos no cumplían con los horarios establecidos de trabajo, lo que llevó a la necesidad de colocar cámaras de vigilancia.

Por otro lado, a pesar de cobrar la aludida bonificación, cada vez que era necesario cubrir licencias, la Dirección del Centro de Salud se veía obligada a contratar a otro profesional para cubrir la vacante o a emitir Resoluciones ordenando el no abandono del servicio. También se detectó que durante la temporada estival, a pesar de haberse abonado guardias activas de 24 horas por un total de $ 711.000, los médicos no permanecían la jornada completa en la Unidad Sanitaria e incluso se retiraban a su domicilio para el descanso nocturno.

En relación a las emergencias de la localidad, es necesario destacar que la Unidad Sanitaria cuenta con 3 profesionales médicos para cubrir las mismas, no habiéndose constatado hasta el momento que se haya brindado el servicio médico referido.

Por otro lado, en relación a las viviendas, cabe aclarar que como en cualquier otra actividad, las mismas son ofrecidas a los profesionales que se trasladan a otra localidad por un tiempo limitado hasta que los mismos puedan radicarse, no dependiendo este beneficio del Centro de Salud y no formando parte del salario que el Centro de Salud abona mensualmente.

Por último, llama la atención la preocupación por la atención médica en la localidad, cuando el 22 de agosto del corriente la Dirección del Centro de Salud recibió una nota por parte de los profesionales médicos de la Unidad Sanitaria, donde comunicaban el cambio del esquema de trabajo, el cual implicaba que la localidad de Claromecó quedara sin atención medica de lunes a sábados durante 6 horas y los días domingo las 24 horas, esquema que fue rechazado lisa y llanamente por la Dirección.